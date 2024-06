Megjött a friss inflációs adat!

Májusban 4,0% volt az egy évre visszatekintő drágulás Magyarországon. Előzetesen a szakértők arra számítottak, hogy az áprilisi 3,7%-ról 4,2%-ra emelkedik az inflációs mutató, tehát a várakozásoknál alacsonyabb lett az adat.

A vártnál kedvezőbb inflációs mutató elsődleges oka, hogy havi alapon májusban nem nőttek az árak. Az élelmiszerek, ruházkodás, tartós fogyasztási cikkek esetében stagnálást látunk, a speciális gázárképzés miatt a háztartási energia olcsóbb lett, ahogy az üzemanyagok ára is esett. Ezt viszont ellensúlyozta, hogy a szolgáltatások továbbra is átárazási üzemmódban vannak, itt továbbra is érdemi drágításokat láthatunk.

Mindezen mozgások eredője lett a havi alapon mért 0,1%-os árcsökkenés, amit úgy is értelmezhetünk, hogy az egyedi hatások ellensúlyozták a szolgáltatások körében csak lassan csillapodó inflációt.

Az éves inflációs mutató mégis emelkedett, ugyanis tavaly májusban még nagyobb áresések voltak (például az üzemanyagpiacon), ezért a bázishatás kedvezőtlenül hatott az árindexre. Az, hogy a várakozásokhoz képest mégis kedvezőbb adatot látunk azt mutatja, hogy az árfolyamatok összességében kedvezők.

Ez azonban csak az érme egyik oldala. Ha az egyedi hatásokat kiszűrő maginflációs mutatót figyeljük, akkor rövid bázison erős nyomást látunk. Az elmúlt három hónap ártendenciái alapján közel 7%-os éves infláció adódna:

Összességében ezt a vegyes képet nagyájból így lehet összefoglalni: a termékek körében nem látunk érdemi inflációs nyomást, viszont a szolgáltatások visszatekintő, tavalyi magas infláció alapján történő árkiigazítási lépései mégis folyamatosan emelik az árszintet.

A következő hónapokban ez a kép javulni fog, mert az év eleji szolgáltatás-átárazások lecsengenek. Ugyanakkor tavaly az év második felében a recesszió által szorongatott gazdaságban annyira eltűnt az infláció, hogy a bázishatások miatt a kövektező hónapokban oldalazó, enyhe emelkedő tendenciája lesz az inflációs mutatónak.

Áralakulás (2024. máj., százalék) havi vált. éves vált. Élelmiszerek 0,1 1,0 Szeszes ital, dohány 0,0 3,5 Ruházkodás -0,1 4,7 Tartós fogy. cikk -0,2 -1,7 Háztart. energia -0,9 -2,4 Egyéb cikk, üzemanyag -1,4 5,1 Szolgáltatások 0,9 9,5 Fogyasztói árindex -0,1 4,0 Maginfláció 0,5 4,0 Nyugdíjas infláció 0,0 3,9 Forrás: KSH, Portfolio

