Megszólaltak az elemzők az emelkedő magyar inflációról

Májusban a fogyasztói árak 0,1 százalékkal csökkentek egy hónap alatt, főként a feldolgozott élelmiszereknek és az energiaárak alakulásának betudhatóan. Az éves inflációs ráta így emelkedett: 4 százalékra az áprilisi 3,7 százalékról. Ez kissé alacsonyabb a Portfolio által megkérdezett elemzők által várt 4,2 százaléknál.

Ami a havi árváltozásokat illeti, az élelmiszerárak összességében minimálisan emelkedtek áprilishoz viszonyítva, ugyanakkor a „core” élelmiszerek továbbra is csökkenést mutatnak és főként a szolgáltatásokhoz köthető szegmensek, mint a vendéglátás, büféáruk, házhoz szállítás ára húzta pozitívba az indexet - emelte ki Nagy János, az Erste Bank makrogazdasági elemzője. Ezzel együtt a szolgáltatások 0,9 százalékos havi árnövekménye még mindig figyelemre méltó, melynek hátterében a bérdinamika mellett ismét a visszatekintő inflációval történő átárazás volt a legfontosabb tényező, tette hozzá.

Úgy tűnik, a bérek alakulására a jegybank is figyel. Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke egy hétfői budapesti jegybanki konferencián arról beszélt, hogy a szolgáltató szektor inflációja és a magas bérdinamika miatt nem dőlhetünk hátra, a következő hónapokban emelkedhet az infláció, így ez még inkább indokolja a türelmes és óvatos monetáris politikát.

Nagy János hangsúlyozta, hogy a fő inflációs index toleranciasáv szélére került májusban (a jegybank toleranciasávja 2-4% közötti infláció). Rövid távon a legnagyobb kérdés, hogy a másfél éves recessziós időszak után beinduló gazdaság a második félévben mekkora teret enged a további áremeléseknek. Ennek következtében az Ersténél 4% feletti inflációs számokra számítanak a következő időszakban. "Összességében az év egészében zömmel 4-5% közötti, határozott trend nélkül ingadozó éves inflációs számokat várunk" - vélekedett.

Balog-Béki Márta, az MBH Bank senior elemzője arra hívja fel a figyelmet, hogy a dezinflációs folyamat (vagyis az infláció csökkenése) már áprilisban megtört, májusban is számítani lehetett az éves inflációs index emelkedésére. Az év végére a májusi szinthez képest érdemben magasabb infláció alakul majd ki, de kevésbé tűnik valószínűnek, hogy év végére 5% fölé emelkedjen az inflációs index - tette hozzá. Úgy vélte, hogy a szolgáltatások drágulása lassulni fog a következő hónapokban, hiszen egyre kevésbé indokolható, hogy a tavalyi éves infláció legyen az alapja az árazási döntéseknek.

Áralakulás (2024. máj., százalék) havi vált. éves vált. Élelmiszerek 0,1 1,0 Szeszes ital, dohány 0,0 3,5 Ruházkodás -0,1 4,7 Tartós fogy. cikk -0,2 -1,7 Háztart. energia -0,9 -2,4 Egyéb cikk, üzemanyag -1,4 5,1 Szolgáltatások 0,9 9,5 Fogyasztói árindex -0,1 4,0 Maginfláció 0,5 4,0 Nyugdíjas infláció 0,0 3,9 Forrás: KSH, Portfolio

Balog-Béki Márta szerint a 3%-os jegybanki inflációs cél stabilan fenntartható elérése legkorábban 2025-ben várható, de az éves átlagos infláció még ekkor is 3% fölötti lehet. Nagy János is hasonlóan látja, szerinte a a dezinflációs folyamat jövőre indulhat újra, és a jegybanki célsávba is 2025-ben térhet vissza az infláció.

