Kellemes meglepetés a Wizz Airtől: érkezik a bérlet!

A Wizz Air Magyarországon is elérhetővé tette előfizetés alapú MultiPass szolgáltatását, amely fix havi díjért kínál jegy- és poggyászárakat egy évre. Az ajánlat főként a gyakori utazóknak kedvez, a szezonális árváltozások elkerülhetőek ezzel a megoldással - tudta meg a HVG

A Wizz Air Magyarországon is elérhetővé tette előfizetés alapú szolgáltatását, a MultiPass-t. A rendszer lényege, hogy

az utasok egy éven keresztül rögzített jegy- és poggyászárért vehetik igénybe a szolgáltatásban szereplő útvonalakat.

Az előfizetők havi rendszerességgel válthatnak jegyet meghatározott árakon, amelyek nem függnek a szezontól, és a társaság dinamikus árazása sem befolyásolja őket.

A Wizz Air honlapja szerint bizonyos időszakok azonban kiesnek, így például karácsony előtt elképzelhető, hogy nem lehet bérlettel fix áron jegyet foglalni. A bérletet egy irányban és retúr is meg lehet vásárolni, az ára pedig attól függ, hogy milyen kiegészítő szolgáltatást venne igénybe valaki rendszeresen (például csak a jegyre tart igényt vagy feladna poggyászt is). A bérlet ára tehát maga a jegyár, és hasonlóan a hagyományos jegyekhez, újabb szolgáltatásokat is hozzá lehet adni később.

A havonta megújuló csomagok ára Magyarországról induló vagy oda érkező utak esetében egy irányban 24 490 forinttól indul, retúrjáratoknál pedig 48 890 forinttól. Ezért az árért bármelyik hónapban (akár csúcsszezonban) lehet majd jegyet váltani egy személyre. A legdrágább bérlet 114 590 forintba kerül, amely elsőbbségi szolgáltatást és feladott poggyászt tartalmaz egy retúr útra. Az előfizetés 12 hónapra szól, az árát havonta vonja le a társaság, cserébe egy tokent adnak, amelyeket jegyre lehet beváltani.

A szolgáltatás tehát azoknak éri meg, akik rendszeresen utaznak - magára a foglalásra legalább öt nappal a járat indulása előtt van lehetőség.

