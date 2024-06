Egyre idősebb használt autókat engedhetnek meg csak maguknak a magyarok

A preferenciák alapján 10 év a keresett autók átlagéletkora, a telefonos megkeresések alapján viszont a 18 éves használt autók iránt érdeklődnek a potenciális vevők Magyarországon, derül ki a Használtautó.hu statisztikáiból.

A KSH legfrissebb adatai szerint a magyar gépkocsiállomány átlagéletkora 2024 második negyedévében már közel 16 év.

A Használtautó.hu aktuális adatai, a telefonos megkeresések száma alapján a hazai autóvásárlók leggyakrabban még a magyar átlagnál is öregebb, 18 éves használt autók iránt érdeklődnek legnagyobb számban, ezt követik a 16, a 17 és a 19 éves autók.

2022-ben még a 16 éves autók álltak a telefonos megkereséseket összesítő toplista élén.

Forrás: Használtautó.hu

„A használt autók 2022-ben jelentősen megdrágultak, emiatt az autóvásárlásban gondolkodók túlnyomó része is kénytelen volt idősebb, megfizethetőbb modelleket keresni. Ez a jelenség magától értetődően a hazai állomány átlagéletkorára is befolyással volt. Ezzel szemben az újautó-árak a jelentős ár- és THM akcióknak köszönhetően 2023 végére elkezdtek mérséklődni, amely tendencia idővel a használtautó-piacra is kihathat. Ebből kifolyólag mi is jelentősebb árcsökkenést várunk, aminek köszönhetően a hazai autópark is kissé megfiatalodhat majd” – emelte ki Lőcsei Dániel, a Használtautó.hu Brand Managere.

Címlapkép forrása: VRSAJKOV PETAR PECA via Getty Images