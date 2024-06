Élőben beszél Jerome Powell a Fed kamatdöntése után

A Fed úgy állította össze a közlemény szövegét, hogy abból az érdeklődő semmit ne tudjon kiolvasni: sem az infláció csökkenése, sem annak felfelé mutató kockázatai nincsenek túlhangsúlyozva. Az erős gazdaságra vonatkozó utalással kezdődik a szöveg:

"A legújabb mutatók azt jelzik, hogy a gazdasági tevékenység továbbra is szilárd ütemben bővül. A munkahelyek számának növekedése továbbra is erőteljes, a munkanélküliségi ráta pedig alacsony maradt. Az infláció az elmúlt évben mérséklődött, de továbbra is magas. Az elmúlt hónapokban szerény előrelépés történt a bizottság 2 százalékos inflációs célkitűzése felé" – írják.

"A bizottság arra törekszik, hogy hosszabb távon a teljes foglalkoztatottságot és a 2 százalékos inflációt elérje. A bizottság úgy ítéli meg, hogy a foglalkoztatási és inflációs célok elérésének kockázatai az elmúlt év során jobb egyensúlyba kerültek. A gazdasági kilátások bizonytalanok, és a bizottság továbbra is nagy figyelmet fordít az inflációs kockázatokra" – áll a szövegben, kiemelés tőlünk. A kiegyensúlyozott kockázatok sem új üzenet, és arra utal, hogy már nemcsak az inflációval szembeni túl enyhe, hanem túl erős fellépés veszélye is megjelent. Ez a mondat – amikor először került be a közleménybe – volt az első előkészítése egy későbbi lazításnak, ami már most biztosan jóval később kezdődhet meg, mint azt a Fed korábban vélte.