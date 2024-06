Összeomlás szélére jutott a kínai napelemes szektor, kormányzati beavatkozást kértek

A rendkívül túlfutott kínai napelem gyártási kapacitások, szabadesésben lévő nappanel árak az összeomlás szélére sodortak számos gyártót, beruházót a kínai napelem piacon, ezért több rangos képviselőjük kormányzati, illetve az állami tervező felőli beavatkozást sürgetett egy keddi shanghai konferencián a Reuters tudósítása szerint. A téma amerikai és európai zöld átállási szemszögből is rendkívül fontos, igaz rövid távon akármi is lesz a kínai kormányzati lépésekből, a nappanelek ára továbbra is rendkívül mélyen maradhat a masszív túlkapacitások miatt. Ez a téma is szóba kerül a Portfolio október 10-i Energy Investment Forum konferenciáján, amelyre már most érdemes regisztrálni.