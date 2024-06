Megszületett a döntés: elveheti az oroszok pénzét a Nyugat

A G7-ek éves csúcstalálkozóján a vezetők elvi megállapodást kötöttek 50 milliárd dolláros hitel nyújtásáról Ukrajnának az orosz állami vagyon kamataiból. Emellett aggodalmukat fejezték ki Kína ipari túlkapacitása miatt és támogatják afrikai gazdaságok fejlesztését.

A világ hét legnagyobb demokráciájának vezetői csütörtökön kezdték meg éves csúcstalálkozójukat, amelynek középpontjában Ukrajna támogatása és Kína gazdasági ambícióinak ellensúlyozása áll. A kétnapos megbeszélések helyszíne az olaszországi Puglia régió egyik luxusszállodája, ahol a résztvevők számos fontos kérdésben kívánnak döntéseket hozni.

Diplomaták szerint elvi megállapodás született arról, hogy 50 milliárd dollárnyi hitelt nyújtanak Ukrajnának az orosz állami vagyon kamataiból. Ezeket a vagyonelemeket azután fagyasztották be, hogy Moszkva 2022-ben inváziót indított szomszédja ellen.

Sok a tennivaló, de biztos vagyok benne, hogy ebben a két napban olyan megbeszéléseket tudunk majd folytatni, amelyek konkrét és mérhető eredményekhez vezetnek

- mondta Giorgia Meloni olasz miniszterelnök.

Joe Biden amerikai elnök nehéz küzdelemmel néz szembe a novemberi újraválasztásért. Rishi Sunak brit miniszterelnök pedig valószínűleg elveszíti hatalmát egy közelgő országos szavazáson. Emmanuel Macron francia elnök vasárnap feloszlatta országa parlamentjét pártja EP-választási veresége után.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök immár második éve vesz részt a csúcstalálkozón. Csütörtök délután tárgyalásokon vesz részt, majd Joe Bidennel új, hosszú távú biztonsági megállapodást ír alá.

Biden célja a találkozón az volt, hogy megerősítse azt az elképzelést, miszerint az Egyesült Államok akkor jár a legjobban, ha szorosan együttműködik demokratikus szövetségeseivel. Washington drámaian kiszélesítette Moszkvával szembeni szankcióit is, többek között kínai cégekre vonatkozó korlátozásokat jelentett be.

Idén számos kívülállót is meghívtak a csúcstalálkozóra, köztük Ferenc pápát is, aki várhatóan pénteken beszél majd a mesterséges intelligencia kockázatairól és lehetőségeiről. A meghívottak között vannak India, Brazília, Argentína, Törökország, Algéria és Kenya vezetői is.

Bár a csúcstalálkozó hivatalosan szombatig tartana, sok G7-vezető - köztük Biden is - péntek este távozik. Az utolsó napot így kétoldalú találkozókra és Meloni záró sajtótájékoztatójára szánják.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Getty Images