Elemző: a forint az egyik legnagyobbat gyengülő deviza most

Nagyon gyengült a forint a héten, amiben Magyarországot érintő és külpiaci tényezők is szerepet játszottak.

A trendszerű forint gyengülés ezen a héten is kitartott - írja kommentárjában Trippon Mariann, a CIB Bank vezető közgazdásza. A hét elején még 390 körül is járt az euró/forint kurzus, azóta azonban a forint tovább gyengült a vezető devizákkal szemben, pénteken 398 felett is volt. Régiós összevetésben is a forint a legrosszabbul teljesítő deviza. A lengyel zlotyt fél, míg a cseh koronát majdnem másfél százalékkal múlta alul a forint.

A feltörekvő piacon kizárólag a kolumbiai peso teljesítménye volt rosszabb az elmúlt öt kereskedési napban.

- írta Trippon Mariann.

A CIB Bank elemzője kiemelte, hogy Magyarország jelentős uniós büntetést kapott, ez pedig nyilvánvalóan nem tett jót az amúgy is törékeny kockázati megítélésünknek.

Közel tíz éve tartó vita és pereskedés után marasztalta el az Európai Unió Bírósága a magyar kormányt csütörtökön, amiért a hazai menekültügyi rendszer nem felel meg az uniós szabályozásnak.

A forint esésében nemzetközi tényezők is szerepet játszottak. "Az euró-dollár kurzusa lejjebb jött, azonban ez most nem egy dollárvezérelt történet, hanem egy euróvezérelt sztori" - fogalmazott a Reuters hírügynökségnek Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza. A szakember azt is hozzátette: a francia választások sok kérdőjelet hoztak létre Európa jövőjével kapcsolatban. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a párizsi és berlini kormányok gyenge eredményei az európai választásokon bizonytalanságot keltettek a fiskális politikával kapcsolatban.

A közeljövő legfontosabb eseményei, ami meghatározhatják az árfolyam irányát, a Fitch ma esti adósságbesorolást érintő döntése és az MNB jövő heti ülése - mutat rá Trippon.

A közgazdászok a három nagy hitelminősítő közül a Fitch ítéletét várják legjobban, hiszen a cég a közelgő leminősítésre utaló negatív kilátást tart érvényben. A Portfolio elemzői körképet is készített a döntés kapcsán.

Trippon Mariann szerint a forint árfolyamát a jövő heti MNB-ülés is befolyásolhatja. "Úgy gondoljuk, hogy a 400-hoz közeli EUR/HUF árfolyam miatt a döntéshozók maximum 25 bázispontos kamatvágást" tudnak meglépni - zárta elemzését. A jegybank egyébként eddig havi 50 bázispontos vágásokat hajtott végre.

