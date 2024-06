Most nem érdemes a dollár ellen fogadni

Rövid távon erősödhet a dollár az euróval szemben az erősebb amerikai gazdaság és a dollár számára kedvező kamatkülönbözet miatt. Hosszabb távon azonban a sávos kereskedés valószínűsége a nagyobb, de bemutatunk több kockázati pályát is, ami teljesen átrajzolhatja a képet.

Hogy néz ki a növekedés?

Az elmúlt években az amerikai és az euróövezeti gazdaság nagyon különböző pályát futott be. Az USA-ban az óriási fiskális lazítások hatására a gazdaság túlfűtött lett és az egyensúlyinál érdemben magasabb növekedést tudott felmutatni, elsősorban a szolgáltatószektorban. A GDP még 2024 első negyedévében is közel 3%-kal tudott nőni év/év alapon, bár a termelékenységi adatok nagy meglepetésre érdemben elmaradtak már a várakozásoktól, ami előretekintve valamelyest tompíthatja az erős dollár melletti érveket.

Az euróövezetben azonban a fiskális lazítás mértéke sokkal kisebb volt és a kínai gazdaság gyengélkedése miatt a feldolgozóipar is gyengén teljesített. Mivel az euróövezet az USA-hoz képest exportorientáltabb, ezért a feldolgozóipar lassulása Európában jobban éreztette a hatását. Emiatt az öreg kontinens a stagnálás jegyeit mutatja. Egyelőre ebben nem látszik érdemi fordulat. Még akkor sem, ha a feldolgozóipar talán már elérhette a mélypontját, amit mutat az is, hogy az ipari termelés az elmúlt három adatközlésből kétszer is hó/hó alapon növekedést tudott felmutatni.

Összességében, amíg az amerikai növekedés robusztusabb, mint az európai addig növekedési oldalról a dollárnak áll a zászló.

Természetesen az árfolyam szempontjából a várakozások fontosabbak, és legalább ennyire hangsúlyos a növekedés változása is (nemcsak a növekedés abszolút mértéke). Egyelőre az USA-ban nem számolnak érdemi lassulással a jegybanki döntéshozók, 2025-re is még 2%-os növekedést várnak. Az euróövezet esetében a várakozások szerint jövőre 1,4%-ra gyorsulhat a növekedés, azonban a befektetők már óvatosabbak a fellendüléssel kapcsolatos előrejelzésekkel, mivel az EKB várakozásai már korábban sem mutatkoztak helyesnek. Az előrejelzések alapján tehát a növekedési különbözet előretekintve csökkenő, ami kedvező az eurónak, de a befektetők kivárhatják amíg ezt a tényleges adatok is igazolják.

Mi a helyzet a kamatokkal?

Kamat oldalról a kamatkülönbözet szintén az USA-nak kedvez, hiszen a hozamgörbe összes pontján az amerikai kamatok érdemben magasabbak, mint az európaiak. Ugyanakkor a piaci szereplők nagyon szeretnének belehinni az USA kamatcsökkentésébe. A várakozási csatorna miatt tehát a magasabb kamatkülönbözet nem tud trendszerű dollárerősödésbe fordulni. Ebben a tekintetben az amerikai kamatcsökkentési várakozásoknak és a dollár gyengülésére fogadóknak kedvező hír, hogy a legfrissebb amerikai inflációs és termelői inflációs adatok az árnyomás enyhülése felé mutatnak már.

Hogy áll a jegybanki politika?

Mind a Fed, mind az EKB esetében kétértelműen alakult legutolsó kamatdöntés, ami szintén megnehezíti a devizapiaci befektetőknek az irány megtalálását. Ugyan az EKB 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot, de a jegybank megemelte az inflációs előrejelzését az idei és a jövő évre is. Továbbá Lagarde elnökasszony kommunikációja is (a kamatcsökkentés ellenére) meglehetősen óvatos és konzervatív volt.

Az amerikai jegybank pedig a vártnál kedvezőbb inflációs adat és a gazdaság óvatos lassulását jelző adatok ellenére meglehetősen szigorú hangnemet ütött meg. A frissített előrejelzés alapján a jegybank csak decemberben akar kamatot csökkenteni, pedig a piac az inflációs adat után már szeptemberre várta azt. Jövőre azonban három helyett négy kamatcsökkentésben gondolkodik. Összességében a jegybank az egyik kamatemelést áttette a jövő évre, ami azt sugallja, hogy a vártnál lassabb inflációcsökkenésre számítanak a döntéshozók. Ez az óvatosság is talán kissé a dollár irányába hajtja rövid távon a szelet.

Összességében tehát egyelőre az látszik, hogy rövid távon sok minden a dollár irányába hajtja a szelet, ennek ellenére az elmúlt közel másfél évben nem láttunk trendszerű dollárerősödést. Ez feltehetően annak köszönhető, hogy mindenki az infláció csökkenésére és az amerikai jegybanki lazításra vár, ezért a többség nem vesz már fel nagy dollár melletti pozíciókat. Azonban az amerikai gazdaság idáig annyira erős volt, az infláció pedig ragadós, hogy ez a vártnál később következik be. De ameddig az infláció nem kezd el újra trendszerűen emelkedni, addig nem fog érdemben megváltozni a befektetők gondolkodása a dollárról.

Mi fordíthatja meg az euró szerencséjét?

Alappályán tehát rövid távon enyhe dollárerősödés várható, de fontosabb esemény hiányában maradhat a 2023 eleje óta érvényben lévő kereskedési sáv. Ugyanakkor érdemes lehet elgondolkodni azon, hogy melyek lehetnek azok az események, amelyek ellentmondhatnak ennek a várakozásnak.

Újra emelkedő infláció: Bár ennek a valószínűsége egyelőre alacsony, azonban, ha az olajár ismét érdemi emelkedésnek indulna és ezzel együtt a szolgáltatószektorban magasan ragadna az infláció, akkor az USA-ban még a 2025-ös kamatvárakozások is kitolódhatnának. Egy ilyen helyzetben érdemi dollárerősödés lenne várható. Vártnál nagyobb amerikai lassulás: Ebben a helyzetben az amerikai gazdaság gyorsan lassulna, de nem annyira, hogy értelme legyen recesszióról beszélni. Ez lenne az euró számára a legkedvezőbb helyzet. Ugyanakkor, ha az amerikai gazdaság recesszióba kerülne, akkor a befektetői kockázatkerülés megnövekszik, ami a dollárnak kedvez. A fentiekből is látszik, hogy ebben a szcenárióban csak egy rövid ideig lenne euróerősödés. Tartós feldolgozóipari fellendülés: Amennyiben a globális konjunktúra újra erőre kapna és a szolgáltatások felől a termékek felé terelődne a kereslet, abból inkább az euróövezet profitálna és 2017-hez hasonlóan egy trendszerű euróerősödés kezdődhetne. Bár vannak arra utaló jelek, hogy a feldolgozóipari recesszió a végéhez közeledik, de még bőven korai a tartós fellendülés kezdetéről beszélni.

