Gigantikusra nőne a BYD Szegeden

A Byd elektromosautó-gyártó újabb csarnokok alapozására kért engedélyt Szegeden, amivel szinte megduplázódik a gyár eddig ismert területe. Nagy Sándor szegedi városfejlesztési alpolgármester is beszélt korábban arról egy interjúban, hogy a kínaiak az engedélyeket lépésről-lépésre szerzik meg a gyárhoz, miután a terület a birtokukba kerül. Ez három részletben zajlik, a második átadási fázis határideje szeptember, az utolsóé pedig az év vége - írja a Telex

A 300 hektáros. szegedi ipari parkban eredetileg a Pick épített volna új üzemet, de ezt elvetették néhány éve. A kínai óriásvállalat a Picktől vásárolt területen fokozatosan kért alapozási engedélyeket egészen idén márciusig, az itteni földeket ekkorra már át is adták számukra. Ez a terület viszont mára „betelt”, nem fér el több épület a 90 hektáron.

Az építési hatósághoz június 5-én engedélyeztetésre benyújtott tervek alapján a „Pick-terület” melletti részen többek között egy 500 méter hosszú és egy 200 méter széles – vagyis 10 hektáros – összeszerelőüzem föld- és alapozási munkái indulhatnak meg hamarosan. Ez eddig a legnagyobb BYD-gyárépület, amiről tudomásunk van.

Ha valóban elkészülne, ez lenne majd a valaha létezett legnagyobb alapterületű szegedi épület.

És ez csak egy a sok közül. Lenne itt még egy 435 méter hosszú festőüzem, egy 370 méteres lökhárítógyártó-üzem, és egy „L” alakú összekötő épület is. Bár továbbra is úgy tűnik, hogy az új gyártórészleg az M43-as autópálya mentén helyezkedik majd el, csökkenne a távolság a béketelepi városrész Liliom Lakóparkjához, mely a majdani gyárhoz legközelebb lévő lakóterület. Az üzem látványa viszont a helyiek számára mégsem lesz annyira zavaró, mert a lakótelep gyár felőli végén – ahol most egy mező van – egy közgyűlési döntés értelmében erdőt telepítenének a házak mentén, többnyire az építkezések miatt kivágott fákat pótolva - olvasható a portálon.

Hivatalos kínai bejelentés ugyan még mindig nincs, a BYD szegedi gyára a korábbi hírek szerint több év alatt, ütemesen épülne fel, az ipari területet pedig az év végéig adja át a város a kínaiaknak.

Címlapkép forrása: Shutterstock