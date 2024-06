Hamarosan megtudjuk, kik lesznek a Tisza EP-képviselői

Tíz napon belül, a Néppárttal és a néppárti nemzeti delegációkkal folytatott tárgyalások eredményeként fogunk tudni végleges döntést hozni arról, hogy kik lesznek a Tisza EP-képviselői

– válaszolta Magyar Péter a portálnak, miután kitett egy Facebook-posztot csupán azzal a szöveggel, hogy "Mert kell egy csapat".

Azt is megkérdezte a 444, hogy kik ülhetnek be ősszel a fővárosi közgyűlésbe, a válasza szerint erről később döntenek. (A párt EP-listáján 12, fővárosi listáján 14 név volt, többen mindkét listán is szerepeltek; a fővárosban végül 10, az uniós parlamentben 7 helyet szereztek.)