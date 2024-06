Ez nagyon jól fog jönni: egyre terjedő súlyos betegség elleni oltás vált elérhetővé Magyarországon

A Nemzetközi Oltóközpontnál elérhetővé vált a Dengue láz elleni védőoltás - tudósított a vállalat egy friss sajtóközleményben.

A dengue-vírust szúnyogok terjesztik, legfőképp az egyiptomi csípőszúnyog de a más rokonfajok is, többek között az ázsiai tigrisszúnyog is. Bár az esetek 80%-ban tünetek nélkül vagy enyhe influenza szerű tünetekkel zajlik, így sokan tesztelés hiányában nem is szereznek tudomást arról, hogy fertőzöttek voltak. Azonban a Dengue láz súlyossá is válhat, többszöri fertőződés esetén súlyos, vérzéses típusa is kialakulhat, erős fájdalommal járhat, illetve életveszélyes állapotot is okozhat. A Dengue-láz gyakorisága az elmúlt években az egyre jobban hozzáférhető egzotikus utazások miatt a turisták között is jelentősen megemelkedett, de Európa több országában behurcolt esetek is előfordultak már.

A legjobb védekezés Dengue láz ellen a megelőzés - írja a Nemzetközi Oltóközpont. A szúnyogriasztó szerek használata vagy védőruházat nem ad minden esetben megfelelő védelmet, így szakorvosaink az oltás beadatását javasolják. A Nemzetközi Oltóközpont Váci úti magánrendelőjében június 5-től elérhető QDENGA vakcina két dózist követően ad védettséget a fertőzés ellen, amit 3 hónap különbséggel kell beadni. A korábban rendelkezésre álló oltóanyaggal ellentétben a QDENGA nem csak olyan pácienseknek adható akik már átestek Dengue fertőzésen, hanem olyanoknak is akik még sosem voltak érintettek.

Az oltás 4 éves kortól adható. Mivel élő, gyengített kórokozós vakcináról van szó, ezért kizáró tényező többek közt a terhesség, szoptatás, vagy immunrendszeri megbetegedés.

