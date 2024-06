Megszünteti népszerű funkcióját az Apple

Az Apple leállította az Apple Pay Later hitelkibocsátást, helyette harmadik féltől származó, részletfizetéses hiteleket kínál majd az Apple Pay-en keresztül. A döntés a fintech funkciók és termékek átalakításának része, írja a CNBC.

Az Apple hétfőn bejelentette, hogy leállítja az Apple Pay Later, a tavaly indított „buy-now-pay-later" (BNPL) programján keresztül történő hitelkibocsátást. A BNPL szolgáltatások lényege, hogy a vásárlók azonnal megkapják a terméket, de annak árát később, részletekben fizetik ki.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, jelenleg erősen megoszlanak a vélemények a„buy now, pay later” (BNPL) jelenségről. Egyesek a vásárlói élményt forradalmasító üzleti lehetőséget, mások csak az áruhitel újrafestett változatát látják benne. Mindenesetre tény, hogy Magyarországon is sikerült mára megvetnie a lábát: fél év alatt ötszörösére ugrott azon online kereskedelmi helyek, webáruházak aránya itthon, amelyek ezt az újfajta halasztott vagy részletfizetési lehetőséget kínálják. A finanszírozói oldalon már három magyar és két külföldi céget is találunk.

Az Apple közleménye szerint többé nem adnak ki új Apple Pay Later hiteleket - ez a szolgáltatás lehetővé tette a vásárlók számára, hogy online vásároljanak termékeket és négy kamatmentes részletben fizessenek legfeljebb 1000 dolláros áron. A tech-óriás lépésének hátterében az áll, hogy az Apple idén új stratégiát vezet be: engedélyezi a részletfizetéses hitelefelvételeket harmadik féltől származó cégeken keresztül. Ilyen cégek például az Affirm, valamint a Citigroup.

Az év későbbi szakaszától kezdve a felhasználók hozzáférhetnek majd részletfizetési hitelekhez hitel- és betéti kártyákon keresztül, amikor az Apple Pay segítségével fizetnek. Azok a felhasználók, akik továbbra is szeretnének részletfizetési lehetőséget igénybe venni, más pénzügyi közvetítőkön keresztül juthatnak majd hozzá ehhez a szolgáltatáshoz.

A nyitott hitelekkel rendelkező felhasználók továbbra is hozzáférhetnek az Apple Pay Later funkcióihoz,

így kezelhetik és fizethetik meglévő hiteleiket.

Az Apple elmondta, hogy megszűnése előtt az Apple Pay Later lehetővé tette a felhasználók számára, hogy az iPhone Wallet alkalmazáson belül igényeljenek hitelt. A jóváhagyott felhasználóknak online fizetéskor megjelent egy "Pay Later" opció.

A folyamat során az Apple több pénzügyi háttérmunkát vett át magára, például saját maga végezte el a hitelképesség-ellenőrzéseket és hozta meg a hitelekkel kapcsolatos döntéseket. Ezzel szemben más termékeknél - mint például az Apple Card - ezekkel teljes egészében pénzügyi partnereken keresztül foglalkoznak. Az Apple hiteleit egy százszázalékos tulajdonú leányvállalat bocsátotta ki.

Címlapkép forrása: Shutterstock