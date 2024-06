Régi-új tulajdonosok érkeztek az ország egyik legnagyobb magánkórházába - Megvannak a friss terveik

100%-ban az alapító Kóka János és Lancz Róbert, valamint kisebb részben a menedzsment tagjai, köztük Berkes István ortopéd sebész tulajdonába került a Doktor24 Medicina Zrt. - tudta meg a Portfolio a társaságtól. Ez azt is jelenti, hogy a külföldi tőkealapok kiszállása után megjelenő nagytulajdonos, a Futó család érdekeltségébe tartozó Egészségügyi Befektetési Holding pár hónap után szintén kiszállt az egyik legnagyobb magánklinikából. A magánszolgáltató csoport érdeklődésünkre új terveit is megosztotta velünk.

Új bejelentés érkezett

Felpörögtek az események az egyik legnagyobb hazai magánegészségügyi szolgáltató háza táján az elmúlt hónapokban. Alig 8 hónappal ezelőtt számoltunk be elsőként arról, hogy a Doktor24 Medicina Zrt.-ben nagytulajdonosként megjelent a Futó család. Az idén május végén elérhetővé vált, 2023-as üzleti évről szóló beszámoló kiegészítő mellékletében ezt a bevásárlást tetten is lehetett érni (EBH Kft., de a FAM Lambda Vagyonkezelő is a család érdekeltségébe sorolható):

A Doktor24 Medicina Zrt. tulajdonosi háttere 2023-ban Tag Tulajdoni hányad Tagi minőség 1 MedWorCare Zrt. 47,03% többségi tulajdonos 2 EBH Kft. 21,67% tulajdonos 3 V4C Poland Plus Fund 18,44% tulajdonos 4 Ananda Impact Fund III 7,42% tulajdonos 5 FAM Lambda Vagyonkezelő Kft. 5,44% tulajdonos Forrás: e-beszámoló, Portfolio

Ebben a felállásban történt most újabb változás, ugyanis

egy jelentős fordulat után a társaság keddi bejelentése szerint Kóka János és Lancz Róbert kivásárolták a pénzügyi befektetőket.

Ezek a pénzügyi befektetők a 2020-ban beszállt külföldi alapok (V4C Poland Plus Fund és Ananda Impact Fund III), valamint a pár hónapja érkező Futó család érdekeltsége voltak.

Az új tulajdonosoktól kapott információk szerint Kóka János és Lancz Róbert 19 évvel ezelőtt indították az egészségügyi vállalkozásukat. Az alapítók 2023 őszén azt a célt tűzték ki célul, hogy kivásárolják a pénzügyi befektetőket, az ehhez vezető tranzakció eredményesen zárult, ennek megfelelően a részvények 100%-át újra Kóka János, Lancz Róbert és kisebb részben a menedzsment tagjai, köztük Berkes István ortopéd sebész, egyetemi tanár birtokolják.

Kóka János a Portfolio által szervezett 2021-es Private Health Forumon. Fotó: Mónus Márton/Portfolio

Lapunk azt is megtudta, hogy a magánklinika új tulajdonosi felállásban, de változatlan menedzsmenttel működik. Az alapítók az igazgatóságban, illetve a felügyelőbizottságban foglalnak helyet, és megerősítették tisztségében Unger András vezérigazgatót, valamint a felsővezetés tagjait.

Lancz Róbert a Portfolio által szervezett 2023-as Private Health Forumon. Mónus Márton/Portfolio

Az egyik konszolidátor

Pár héttel ezelőtt megjelent elemzésünkben bemutattuk, hogy az árbevétele tekintetében a Doktor24 Csoport a 4. a sorban a legnagyobb hazai magánegészségügyi szolgáltatók körében (ehhez a csoporthoz tartozik 2022 óta a pécsi Da Vinci magánklinika is, ami 2023-ban 4,6 milliárdos árbevételt termelt 238 millió forintos üzemi nyereség mellett). A Portfolio-t ezúttal arról tájékoztatták, hogy a 2023-ban elért 14,5 milliárd forintos árbevétel után idén 16 milliárd forint lehet a társaság árbevétele. Jelenleg mintegy 1100 munkavállalót és közreműködőt foglalkoztatnak, köztük 700 orvossal és szakdolgozóval, évente több mint félmillió orvos-beteg találkozót bonyolítanak le.

Korábbi cikkünkből az is kiderült, hogy a Doktor24 egyike volt tavaly azon kevés magánklinikáknak a vezető szolgáltatók között, amelyiknek csoportszinten csökkent az árbevétele. Az ezzel kapcsolatos érdeklődésünkre korábban a társaság kifejtette: ennek több fő oka, hogy 2023-ban a Doktor24 számos veszteséget termelő üzletágát megszüntette, a foglalkozás-egészségügyi tevékenysége keretében nem nyereséges szerződések felmondásra kerültek, valamint a cégcsoport fekvőbeteg üzletágának műtéti összetétele változott, így több alacsonyabb árbevételű műtét került elvégzésre. (Csak a Doktor24 Medicina Zrt. tavalyi üzleti számait nézve megállapítható, hogy 5,581 milliárd forintos árbevétel mellett 1,287 milliárd forintos veszteséget könyvelt el az üzemi eredmény soron, míg 2022-ben 1,434 milliárd forint volt az üzemi vesztesége 4,6 milliárd forintos árbevételhez társítva.)

Korábban a cég érdeklődésünkre azt is elmondta, hogy csoportszinten az EBITDA 580 millió forint volt 2023-ban, ami 35%-os növekedés az előző évhez képest. "A cégcsoport EBITDA-ja ennél jóval magasabb lehetett volna, de a NEAK finanszírozott fekvőbeteg tevékenység alulfinanszírozottsága miatt több száz milliós veszteséget kellett elkönyvelni" - tették akkor hozzá.

Érdemes felidézni, hogy az elmúlt években a Doktor24 aktív volt a magánegészségügyi piacon, mint felvásárló, önállóan, vagy partnerrel együttműködésben. Legutóbbi elemzésünkben arra jutottunk, hogy épp a kezdetben nagy lendülettel konszolidációba fogó piaci szereplők (Affidea, Doktor24) sztorija tűnik megakadtnak. A Doktor24 tulajdonosainak reménye szerint ez azonban csak átmeneti jelenség. Ha viszont a nagy képet nézzük a magánegészségügyi szolgáltatók piacán, akkor kijelenthető: a szektor nem hozta el a pezsgést az új befektetők oldaláról, több szempontból sem vonzó már annyira ez az üzlet (megtérülés, működési környezet kihívásai, állami beavatkozás kockázata). A mostani tranzakció is lényegében arra utal, hogy az "új" befektetők kiszállnak az egészségügyből, vagyis nem lett nagyobb a verseny a tulajdonosi szinten. Érdekes kérdés, hogy a mostani tranzakciót milyen vételár mellett bonyolították le és honnan érkezett forrás a régi-új befektetők számára.

Új tervek

Tavaly augusztusban Kóka János már arról is beszélt, hogy "egy vagy több ilyen, az állam által finanszírozott üzletágból ki kell vonulnia a Doktor24 Csoportnak". Most azonban úgy tűnik, hogy ezen a területen is érdekeltek maradnak az egészségügyben.

A tulajdonosi bejelentés kapcsán azt is megtudtuk, hogy a régi-új tulajdonosok a tranzakció keretében átvilágították a vállalkozást, és fontos, a szolgáltatás fejlesztését érintő döntéseket hoztak.

A menedzsment javaslataival összhangban elhatározták a budai Multiklinika és a Váci úti központjuk bővítését, új diagnosztikai berendezések beszerzését, illetve további szakmák elindítását a műtéti és járóbeteg területeken egyaránt.

"A Doktor24 közfinanszírozott ortopédiai centrumának otthont adó tatai Kastélypark Klinika átvizsgálását követően annak átalakítását, fejlesztését határozták el. A tatai ortopédiai centrum korábbi vezetőjét, Béres Györgyöt a menedzsment már korábban felmentette, most pedig újabb munkatársak távozására, cseréjére kerül sor, és új, tapasztalt sebészeket is sikerült megnyerni az ortopédiai centrum csapatába. Az új tulajdonosok egyben felszólították a tatai ingatlan tulajdonosát (egy korábbi interjú alapján a tulajdonos a Tatai Kastélypark korábbi tulajdonosa, Béres György - a szerk.) a korszerű kórházi funkció fenntartásához szükséges karbantartási, felújítási feladatok elvégzésére" - tájékoztatta a Portfolio-t a társaság, amely előrevetítette azt is, hogy

a Doktor24 a következő években új kórházfejlesztésekkel és felvásárlásokkal kívánja tovább növelni a piaci részesedését.

Címlapkép: Egy kórterem a Doktor24 Multiklinika beruházásbejelentő sajtótájékoztatóján és a klinika sajtóbejárásán 2021. október 29-én. Forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt