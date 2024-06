Gyarapodott az MNB Alapítvány vagyona

A korábbi évekhez hasonlóan a tavalyi évben is tovább gyarapodott a Pallas Athéné Domus Meriti (PADME) Alapítvány - korábbi nevén MNB Alapítvány - vagyona. A szervezet 2023-ban 3,4 milliárd forint bevétel mellett 90 millió forint adózott eredményt ért el, összvagyona pedig év végén meghaladta a 283,4 milliárd forintot.

A PADME nem csak megőrizte az alapítók által eredetileg juttatott 266,4 milliárd forintos vagyonát, de folyamatosan gyarapította azt, és – az irányadó szabályozásnak eleget téve - kizárólag a befektetések hozamokból látta el támogatói tevékenységét.

Az elmúlt évi teljesítménynek is köszönhetően az Alapítvány vagyona immáron meghaladja a 283,4 milliárd forintot. Ezt a vagyont továbbra is az Optima Befektetési Zrt. kezeli, aminek a feladata, hogy az alapítványi vagyont – viharos időkben is – biztonságos megoldással értékálló vagyonelemekbe fektesse be.

Az alapítvány a 2023. üzleti évben közel 2 milliárd forint támogatást nyújtott tehetségkutató műhelyek, egyetemek, hallgatók, tudományos közösségek számára. A tavalyi évben a PADME támogatta az Ökumenikus Segélyszervezet az Oktatásért Alapítvány innovatív oktatásfejlesztési programját; az Eötvös Loránd Tudományegyetem professzori programját; a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány tehetségkutató tevékenységét; a Külgazdaság című folyóirat 2023-as évi számai megjelentetését; a Kecskeméti Animációs Film-fesztivált; a Neumann János Egyetem ösztöndíjprogramját; a BME Gyerekegyetemet és a BME Művészeti Rezidenciaprogramját; a Selye János Egyetem kutatási program-ját; a Magyar Közgazdasági Társaság szakmai programjait; a Tiszaroffi Ösztöndíj, - és Továbbtanulási Program; a Budapesti Metropolitan Egyetem oktatási és tudományos tevékenységének további fejlesztését; a Magyar Földrajzi Társaság értékmentő tevékenységét; a 32. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábort; megvalósítását.