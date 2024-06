Az elektromos autók nem váltották meg a világot Európában

Kijöttek a friss európai autóeladási statisztikák, ezekből sok minden kiderül, például az, hogy a Toyota nagyot nőtt, és az európai versenytársak kárára szerez részesedést, nyilvánvalóan nem függetlenül a sikeres hibrid modelljeitől, a hajtáslánc iránt ugyanis egyre nagyobb a kereslet, már közel minden harmadik eladott új autó hibrid Európában. Közben az elektromos autók tavalyhoz képest részesedést veszítenek, eladásuk alig nő, még az elátkozott dízeles autókból is többet adnak el az unióban, mint tisztán elektromosból. Az EV-k problémáit ismerjük, magas ár, hatótávpara, hiányos töltési infrastruktúra, ezek mellett egyelőre az elektromos csak egy a hajtásláncok közül.

Teljes piac

Idén májusban 912 ezer új autót adtak el az Európai Unióban, 3 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban. Azonban a májusi visszaeséssel együtt is 4,6 százalékkal nőtt az év első 5 hónapjában az eladás, 4,6 millió új autót adtak el.

A magyar piacon 5,7 százalékkal 9531 darabra nőtt az eladás májusban, az év első 5 hónapjában 9,5 százalékkal több új autó talált gazdára, összesen 51611 darab. Az eladott autók közel fele, 47 százaléka volt hibrid, 30 százaléka benzines, 11 százaléka dízel, 7,3 százaléka pedig elektromos. Az elektromos autók eladása közel másfélszeresére nőtt, ezzel az EU-ban nálunk volt az egyik legnagyobb a növekedés a tisztán elektromos hajtású autók eladásában, a növekedés az idén februártól igényelhető állami támogatásnak köszönhető.

Márkák

A nagy autógyártó csoportok közül csak a Toyota és a Volkswagen tudta növelni a részesedését, piaci részesedést vesztett a Renault, a Hyundai és a BMW is, utóbbi eladásait főként a MINI összezuhanása okozta, ott nagyrészt modellváltások magyarázzák a gyenge teljesítményt.

A Toyota részesedésszerzése még markánsabb, ha az év első 5 hónapját nézzük, az 5 százalékkal növekedő piacon 22 százalékkal növelte eladásait a japán gyártó, bejött a cégnek a hibrid technológia, ez a kategória pedig dinamikusan nő. 6,9-ről 8 százalékra nőtt ezzel a részesedése az unióban, eközben a nagy gyártói csoportok közül mindenki más piaci részesedést vesztett.

Nem ment jól májusban a német prémium gyártóknak, az Audi 10, a BMW 12, a Mercedes 4 százalékkal kevesebb autót adott el. Az év első 5 hónapjában az Audi eladása 8, a Mercedesé 3 százalékkal csökkent, egyedül a BMW tudta növelni az értékesítését, 10 százalékkal.

Hajtásláncok

Továbbra is benzines autóból adják el a legtöbbet az EU-ban, de a hibridek is felzárkóztak az elmúlt években, utóbbi hajtáslánc van már közel minden harmadik autóban. A tisztán belsőégésű motoros, benzines és dízeles autók aránya már 50 százalék alatt van, ezzel együtt az is igaz, hogy ma már majdnem minden második autóban van valamilyen elektromos hajtás.

Ha egy kicsit távolabbról nézzük a trendeket, akkor látszik igazán, hogy hogyan rendeződött át a piac. Miközben 2018-ban még 10-ből 9 autó vagy dízel vagy benzin üzemű volt, ma az együttes arányuk már 50 százalék alatti, a dízelek 6 éve még a piac harmadát adták, mostanra pedig lassan eltűnnek, a hibrid pedig egy néhány éve még gyakorlatilag nem létező kategóriából a piac harmadát adó hajtáslánc lett.

Idén májusban 12 százalékkal kevesebb, 114 308 darab elektromos autót adtak el az EU-ban, részesedésük az újautó piacon 12,5 százalékra esett vissza. A nagyobb piacok közül Belgiumban (+45%) és Franciaországban (+5%) volt növekedés, viszont Németországban 31, Hollandiában pedig 12 százalékkal csökkentek az eladások. Az év első 5 hónapjában még mindig 2 százalékkal több, 556 276 új akkumulátoros-elektromos autót helyeztek forgalomba, Franciaországban 23, Belgiumban 47, Hollandiában pedig 10 százalékkal nőttek az eladások, Németországban viszont 16 százalékkal kevesebb új elektromos autót adtak el.

Az elmúlt években folyamatosan nőtt az elektromos autók részesedése, tavaly már közel minden hetedik új autó elektromos volt az EU-ban, de részben a támogatási programok kifutása miatt idén a 2022-es szintre, 12,1 százalékra esett vissza az EV-k piaci részesedése.

Annak ellenére, hogy az állami támogatási programok kifutása miatt Németországban 16 százalékkal csökkent az eladott elektromos autók száma, még mindig a német piac a legnagyobb, a harmadik helyre 47 százalékos idei növekedéssel feljött Belgium.

Az EV-k részaránya nagy szórást mutat országonként, az élen Észak- és Nyugat-Európa, a sereghajtók között Dél-Európa és a régiónk. A két legnagyobb autópiacon, a németen és a francián minden hatodik-nyolcadik eladott új autó elektromos, de még az elektromobilitásban élen járó országokban is csak minden harmadik-negyedik. Mire a helyben károsanyagot kibocsátó autók kikopnak az utakon közlekedő teljes autóflottából (nem az újautó értékesítésből), addig jó néhány évtized el fog még telni.

Címlapkép forrása: sarawuth702 via Getty Images