Nemzetközi tudományos konferenciát szervez Karikó Katalin Szegedre – Jönnek a Pfizer-vakcina sztárjai

Karikó Katalin, a Szegedi Tudományegyetem Nobel-díjas professzora bejelentette, hogy idén ősszel a Szegedi Tudományegyetem nemzetközi mRNS-konferenciát szervez. A 2024. novemberi eseményen olyan világhírű tudósok adnak elő, mint Karikó Katalin és Drew Weissman, a két Nobel-díjas kutató, valamint Uğur Şahin, a BioNTech társalapítója és vezérigazgatója.

A szegedi mRNS-konferencia tudományos programját a 2022-es Novo Nordisk Díj kitüntetettjei, azaz Karikó Katalin, Drew Weissman, Uğur Şahin és Özlem Türeci szervezi. Míg a konferencia költségeit a Novo Nordisk cég biztosítja, addig a konferencia színhelyét, az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központot, valamint a technikai szervezést a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) szolgáltatja – közölte az intézmény a Portfolio-hoz eljuttatott közleményben.

Az elmúlt napokban egyébként több Nobel-díjas tudós is látogatást tett a szegedi egyetemen. Karikó Katalin és Anne L’Huillier a EUGLOH (European University Alliance for Global Health), kilenc európai egyetem szövetségének csúcstalálkozója alkalmából érkezett a Szegedre 2024. június 13-án. Előadásaikat követően a világhírű kutatónők egyetemi hallgatókkal is beszélgettek. Másnap csatlakozott hozzájuk Krausz Ferenc is, a három Nobel-díjas tudós az ELI ALPS lézeres kutatóintézetben találkozott.

Az attoszekundumos kutatások legnagyobb központjában, az európai lézerkutató konzorcium (ELI ERIC) és a Szegedi Tudományegyetem által fenntartott ELI ALPS területén – Anne L’Huilliert és Krausz Ferencet ünnepelve – 2024. június 14-én felavatták a szegedi lézeres kutatóintézet új mérföldkövét. A kőbe vésett idővonal e pontja kifejezi, hogy a fizikai Nobel-díjjal elismert két kutató jelentősen hozzájárul az ELI ALPS fejlesztéséhez és világszínvonalú berendezései tudományos hasznosításához – áll az egyetem sajtóközleményében.

Gérard Mourou, az SZTE kutatóprofesszora – Karikó Katalin és Krausz Ferenc társaságában – június 17-én tartott előadást a betegségek korai felismerését célzó Molekuláris Ujjlenyomat Kutató Központ (Center for Molecular Fingerprinting – CMF) szegedi lézerlaboratóriumának avatóünnepségén.

Krausz Ferenc elmondta: azt tervezi, hogy németországi munkahelyéről havonta egyszer Szegedre jön és az ELI-ben kialakított laboratóriumában dolgozik.

A 95. Ünnepi Könyvhét szegedi egyetemi díszvendégeként Karikó Katalin szegedi helyszíneken több száz embernek dedikálta Áttörések – Életem és a tudomány című memoárját, amelyért megkapta a Libri Irodalmi Díjat – zárul az egyetem közleménye.

Címlapkép forrása: Portfolio