A nagy szolgáltatók tesznek keresztbe az inflációcsökkenésnek – de miért?

Az infláció már régen lecsengett volna a világban és Magyarországon is, ha a szolgáltató cégek a nagy mohóságukban nem emelnék meg utólag extrém mértékben az áraikat - nagyjából ezt a képet festik fel a szakértők, amikor az infláció makacs, ragadós természetéről beszélnek. Van az állításban igazság, de érdemes árnyalni képet.

Ha a drágulást csak a termékek árváltozásán mérnénk, Magyarországon az inflációs mutató már régen árstabilitást jelezne. Sőt, január óta a termékek éves drágulási üteme 1,5% körül mozog, vagyis még a Magyar Nemzeti Bank 2-4%-os inflációs célsávjából is kiesik. Ezzel szemben a szolgáltatások áremelkedése éves alapon közel 10%-os. Vagyis amíg a termékek éves drágulása már a 2020 előtt időket idézi, a szolgáltatások inflációja épp csak visszatért a két számjegyű tartományból:

A fenti ábra igazolni látszik azt a közvélekedést, hogy a szolgáltatások durva áremelkedése miatt nincs az infláció a jegybanki célon, és emiatt alakul majd az év második felében várhatóan végig 4% felett. A szolgáltatások nagy áremelési lépéseit pedig a szolgáltató cégek mohóságára szokták visszavezetni. Erre még visszatérünk, de van egy sokkal kézenfekvőbb ok.

A késés ára

Az alábbi grafikonon hat különféle "áru" áremelkedését ábrázoltuk. Mint látható, az élelmiszerek és a bútorok ára hónapról hónapra fokozatosan változott. Ezzel szemben a postai és pénzügyi szolgáltatások, a szerencsejáték, a telefon és internet ára rövid távon jóval stabilabb, egy-egy nagy megugrás emeli az árszintet:

Vagyis általánosságban a termékek és a szolgáltatások árképzése eltérő, utóbbiban az átárazási lépések jóval ritkábbak. Nem tekinthető ez a szabály abszolút érvényűnek, de tipikusnak mindenképpen. Sok esetben arról van szó, hogy a lakosság valamilyen hosszú távú szerződés keretében veszi igénybe a szolgáltatást (bank, internet, telefon stb.), és a kiszámíthatóság kedvéért már ebben rögzítve van az évi egyszeri díjkiigazítás. Ez pedig csak utólag, az infláció ismeretében lehetséges. Így a szolgáltatások valójában folyamatosan elmaradásban vannak az áremeléseikkel (különösen akkor, amikor magas az infláció), amit utólag korrigálnak. A tipikus átárazási időszak az év első fele, harmada.

A fenti gyakorlat különösen a mostani helyzetben hat látványosan az inflációra. Az óriási ársokk tavaly januárban ért közel 26%-os csúcsára, és bár az év során gyorsan csökkent, a 2023-as éves átlagos infláció így is 17,6%-os lett. A szolgáltatók egy részének most ez az adat az irányadó a drágításhoz, miközben a pillanatnyi infláció már csak 4%-os. Vagyis a jelenlegi inflációs környezet és a szolgáltatók áremelési döntései között óriási távolság van. Ennek azonban elsődleges oka sokkal inkább keresendő az átárazási döntések struktúrájában, mintsem a mohóságban.

Egyszerűen törvényszerű, hogy a szolgáltatások áremelési döntései "megkésettek".

Az átárazási döntések struktúrája a gazdaságban önmagában garantálja az infláció makacs természetét. Még egy gyorsan levonuló ársokk hatása is elhúzódva jelentkezik az inflációs mutatóban, mert az ármeghatározó gazdasági szereplők nem azonos időben, hanem kisebb-nagyobb késésekkel reagálnak.

Akkor ez nem is mohóság?

A fentiekből látható, hogy a szolgáltatások inflációt felhajtó, "visszarúgó" hatása önmagában nem rendkívüli jelenség. Ez azonban nem mond el semmit arról, hogy indokolt-e akkora áremelés, amit látunk. A szolgáltató cégek ágazatonként, de akár ágazaton belül is eltérő drágításokat hajtanak végre, ezért mindenkire érvényes megállapítást nem tehetünk. Jól látható a fenti ábrán, hogy a telefon, internet szolgáltatások áremelése jóval elmarad átlagos inflációtól (viszont pont akkor lódult meg, amikor már szinte eltűnt az infláció a gazdaságból, még a fent tárgyaltnál is nagyobb időbeli csúszással). A pénzügyi szolgáltatások kicsivel az inflációtól elmaradva drágultak, a postai szolgáltatások árai ehhez képest az egekbe emelkedtek, az infláció másfélszeresével nőttek 2020 óta.

Általánosító megállapításokat így is tehetünk. Azok a cégek, amelyek költségei között az élelmiszerek vagy a munkaerő nem szerepel jelentős súllyal, nagy valószínűséggel sokkal kisebb költségemelkedéssel szembesültek, mint a hivatalos infláció. Valószínűleg a két nagy drágító, a bankszektor és a telekommunikáció bőven beleillik ebbe a csoportba. (Bár mint szolgáltató ágazatok magas a munkaintenzitásuk, ezen belül viszont inkább technológia-intenzívnek tekinthetők.) Éppen ezért az inflációkövető díjemelések finoman szólva sem indokoltak, bármennyire is nagy divat lett tavaly a felhasználói szerződésekben rögzíteni ezt a lehetőséget.

A Magyar Nemzeti Bank a héten megjelent inflációs jelentésében külön részt szentel a szolgáltatásinfláció hazai alakulásának. A jegybanki szakértők megállapították, hogy az idén év elején az egész EU-ban Magyarországon nőttek a legnagyobb mértékben a szolgáltatásárak. A jelentés bemutatóján az is elhangzott, hogy ha a pénzügyi szektort és a telekom ágazatot nem jellemezné a visszatekintő áremelés, akkor a jegybank inflációs célja már teljesült volna. Az áremelést jellemző mohóság (greedflation) az MNB szerint abban is megragadható, hogy ebben a két ágazatban egyedülálló módon fennmaradt a profitinfláció: az első negyedévben kifejezetten magas bruttó működési eredmény-növekedés történt, és ez várhatóan ki tartott a második negyedévben is. Más ágazatokban ez már egyáltalán nem jellemző.

És akkor most mi lesz?

Mivel az idén éves átlagban 4,5% körül lesz az infláció, a probléma nagy része magától elmúlik, hiszen jövőre már két számjegyű áremelések nem várhatók. Ugyanakkor a visszatekintő inflációra való hivatkozás mint árazási gyakorlat fennmaradása és elterjedése így is káros lehet. Ezért érdemes lenne megfontolni, hogy a szerződésekből ez a lehetőség, mint automatikus kiigazítási módszer hosszabb távon tűnjön el.

Címlapkép forrása: Shutterstock