Itt a lehűlés, mutatjuk hol csaphat le jégeső is

Szombaton napközben még 27-38 fok közötti hőmérsékleteket mérhetünk, de már nyugaton és északnyugaton is érezhető lesz a hőség enyhülése, a zivatarok hatására pedig akár több fokkal is csökkenhet a hőmérséklet. Az északi-északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz, ami nemcsak a hőmérséklet csökkenéséhez járul hozzá, hanem a gomolyfelhők képződését is elősegíti. Ezekből a felhőkből több tájegységünkön is kialakulhatnak záporok és zivatarok,

különösen a Dunától keletre eső területeken számíthatunk hevesebb viharokra. Ezeket felhőszakadás, jégeső és viharos széllökések kísérhetik.

Vasárnap fátyol- és gomolyfelhők zavarhatják meg az égboltot, záporok és zivatarok pedig főként az ország keleti régiójában alakulhatnak ki reggel, míg délután inkább a középső és déli tájakon.

Hétfőn sok napsütésre van kilátás, csapadék nem valószínű. Az élénk, helyenként erős északi-északkeleti szélben 26-31 fok közé melegszik délutánra a levegő.

Kedden változóan napos-felhős idő várható, de délnyugaton és délen előfordulhat egy-egy futó zápor. A keleti-északkeleti szél sok helyen élénk lesz, a legmagasabb hőmérséklet 26-31 fok között alakulhat.

Szerdán már több tájegységünkön is kialakulhatnak záporok és zivatarok. A legmelegebb órákban 26-32 fokot mutathatnak majd a hőmérők.

