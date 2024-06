Magyarországnak is intő jel, egyre sötétebb helyzetben a német gazdaság

Júniusban váratlanul csökkent a német üzleti morál, ami a legnagyobb európai gazdasággal kapcsolatos pesszimistább várakozásoknak tudható be – derült ki az Ifo intézet hétfőn közzétett felmérésből. Az erős németgazdasági kapcsolatok miatt ez Magyarország számára is rossz előjel lehet.

Németország egyik vezető gazdaságkutató intézete szerint az üzleti klímaindex júniusban 88,6 pontra süllyedt a májusi 89,3-ról.

Ez jelentős eltérés a Reuters által végzett elemzői felmérés előrejelzésétől, amely 89,7 pontot várt.

„A német gazdaság nehezen lép ki a stagnálásból” – mondta Clemens Fuest, az Ifo elnöke.

A jövőben várakozásokra vonatkozó index is hasonlóan kedvezőtlen képet mutat: júniusban 89,0-ra csökkent az előző havi enyhén felülvizsgált 90,3-ról. Elemzők arra számítottak, hogy az index 91,0-ra emelkedik. Az index azt méri, hogy milyen várakozásai vannak a vállalatoknak a jövőbeli gazdasági helyzetet illetően.

Mindez pedig, a némettel erősen összekapcsolt magyar gazdaság számára is rossz előjel.

Elemzők szerint több tényező is hozzájárulhatott az üzleti morál romlásához. Egyrészt a globális ellátási láncok zavarai továbbra is éreztetik hatásukat. Másrészt az energiaárak emelkedése és az inflációs nyomás is rontja a vállalatok kilátásait.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio