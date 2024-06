Újabb amerikai városban indulnak a Waymo önvezető autói

Portfolio 2024. június 25. 19:44

Az Alphabet leányvállalata, a Waymo kedden bejelentette, hogy autonóm fuvarozási szolgáltatása, a Waymo One immár mindenki számára hozzáférhetővé vált San Franciscóban. A vezető nélküli járművek piaci megjelenése jelentős kereskedelmi sikereket ígér az autógyártók számára, még akkor is, ha a szabályozás továbbra is szigorú marad.