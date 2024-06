Nagy a baj: tömegesen vonnak le tévesen pénzeket magyar bankszámlákról

Az Apple Pay váratlanul és teljesen indokulatlanul több tranzakciót is végrehajtott magyar bankszámlákon. A probléma szinte az összes bankot érinti. Az OTP felvette a kapcsolatot az Apple-lel - írja az Index

A lap egyik olvasója azt írta, hogy kétszer 990, majd még egyszer 1990 forintot vett le a rendszer. Egy másik olvasók jelezte, hogy egyszer 2390, majd 2990 forinttal terhelték a bankkártyáját.

Egy másik károsultnak 5 perc alatt 74 tranzakcióval 550 ezer forintot vontak le, a bankja tiltotta a kártyáját.

Az OTP szerint százával hívják őket az emberek.

A bank azt írta az Indexnek, hogy információik szerint több bankkártya kibocsátó kártyáival több banknál tömeges, indokolatlan terhelések történtek. Szakembereik a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtették. Felvették a kapcsolatot az Apple-el is.

Más bank ügyfelei is érintettek, így az Erste, az MBH, a Raiffeisen is, sőt egy Revolut-os olvasó jelezte, hogy a probléma őket is érinti.