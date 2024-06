25, vagy 50 bázispontos vágás - ez itt a kérdés

Módos Dániel 2024. június 27. 09:06

25, vagy 50 bázispontos kamatcsökkentésen gondolkoznak a cseh jegybank döntéshozói. A piaci szereplők is megosztottak a kérdésben. A fundamentumok alapján lenne tér az 50 bázispontos csökkentésre is, de a cseh jegybankot mindig is az óvatosság jellemezte.