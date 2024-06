Nagy reformok előtt a brazil monetáris politika

Nagy vita után módosítják az inflációs célkövetés rendszerét Brazíliában. Korábban évente határozta meg a jegybank a következő évi inflációs célt, de ezután fixen 3% +/- 1,5% lesz. A várakozások szerint a lépés segít horgonyozni a várakozásokat és az ország gazdasági stabilitását is növeli. Több kritikus szerint a meghatározott inflációs cél túl alacsony lehet.

Lula brazil elnök szerdán aláírta azt az elnöki rendeletet, amely 2025-től bevezeti az új inflációs célkövetés rendszerét Brazíliában. Az országban korábban is létezett egyfajta inflációs célkövetés, azonban a korábbi rendszerben a jegybank évente határozta meg az inflációs cél mértékét. Ezzel kapcsolatban az volt a tapasztalat, hogy ez nem biztosítja azt a mértékű hitelességet és stabilitást, amit az inflációs célkövetés rendszerétől elvárható lenne.

Az inflációs cél 3% lesz, amelytől mindkét irányba maximum 1,5 százalékponttal térhet el az infláció. Az elfogadott rendelet értelmében, az inflációs cél akkor nem teljesül, ha hat hónapon keresztül eltér az infláció a célsávtól. Ebben az esetben a jegybanknak tájékoztatnia kell a pénzügyminisztériumot és részletes tervet is kell készíteni, ami biztosítja az inflációs cél mihamarabbi teljesülését. Ezen felül a jegybank negyedévente Inflációs jelentést is fog publikálni, ami részletesen bemutatja azt is, hogyan teljesültek az inflációs célok.

Korábban nagy vita alakult ki az inflációs cél mértékét illetően. Sokan a 3%-os célt túl alacsonynak találták, mivel szerintük ez túl restriktív monetáris politikát követel meg, ami hátráltatja a gazdasági növekedést. Többen viszont azt hangsúlyozták ki, hogy a 3%-os cél erős hitelességet ad, segít horgonyozni a várakozásokat és a kiszámíthatóságon keresztül javul a befektetői bizalom és az ország gazdasági stabilitása is. Ez pedig áttételesen a hosszú távú növekedési kilátásokat is javíthatja.

Májusban a brazil infláció 3,9% volt az előző év azonos időszakához képest, míg az előző hónaphoz viszonyítva 0,46% volt a növekedés. Az alapkamat a 2023. szeptemberi 13,75%-ról 10,25%-ra csökkent, köszönhetően a csökkenő inflációnak. A gazdasági növekedés 2,5% körüli, míg a munkanélküliségi ráta jelenleg 7,5%, ami 2015 óta a legalacsonyabb érték.

Címlapkép forrása: Getty Images