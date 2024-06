Akkor is átvészelné Ausztria a következő két telet, ha júliusban elzárnák az oroszok a gázcsapot

Ausztria földgázellátása az orosz importtól való nagyfokú függősége ellenére is biztonságos, mivel Bécs más importforrásokra és a jelentős föld alatti gáztárolói tartalékokra is támaszkodhat akkor, ha Moszkva a jövő hónapban elzárja a gázcsapot - derült ki az osztrák kormány megbízásából az Osztrák Energia Ügynökség által készített, pénteken közzétett tanulmányból.

A tanulmány főbb üzenetei azért fontosak, mert amint éppen mai átfogó elemzésünkben rámutattunk: Magyarországgal és Szlovákiával ellentétben Ausztria a jelek szerint más utat választ az orosz gázról leválás ügyében, így ott ha az OMV felől a Gazprom irányába indított átutalást eltérítik, akkor az orosz cég tényleg leállíthatja a szállításokat az OMV felé.

Az osztrák energiaügyi miniszter már februárban figyelmeztette az OMV-t, hogy túl magasm, 100% közeli az orosz gáz súlya az osztrák gázmixben, és fel kellene mondani a hosszú távú gázvásárlási szerződést. Akkoriban a tárcavezető azt is bejelentette: megbízást ad egy olyan tanulmány elkészítésére, amely azt vizsgálná, hogy ha az orosz szállítások megszakadnának, akkor ezt hogyan tudná átvészelni az ország.

Ezt a tanulmányt tették most közzé, az időzítés sem véletlen, hiszen az OMV már május 21-én arra figyelmeztette a részvényeseket, hogy az Uniper felőli követelés miatt eltéríthetik a Gazprom felé elindított átutalását, ami miatt az orosz cég leállíthatja a szállításokat.

A tanulmány egyik fő következtetése a Reuters összefoglalója szerint az, hogy át tudná vészelni ezt a kilátást Ausztria a német és olasz irányú import fokozásával, illetve a nagyon magas gáztárolói készletekkel a következő két évben is. Akkor lehetnének inkább kihívások, ha a német és olasz import csak korlátozottan tudna felfutni, és a magyar, illetve szlovák gázigény is sokat elszívna az osztrák piacról, mert akkor az újonnan létrehozott osztrák stratégiai készletekhez is akár hozzá kellene nyúlni. Ezt azonban csak egy valószínűtlen "szélsőséges forgatókönyvnek" nevezik.

Ausztria ezért a gázellátás biztonsága szempontjából bizakodva vághat neki a következő télnek

- áll a közleményben. "A 2022. június eleji helyzethez képest - amikor a tárolók alig több mint 30%-kal voltak tele, és Oroszország csökkentette a gázszállításokat - a helyzet és a kilátások leginkább sokkal kedvezőbbek" - áll a következő két év lehetséges forgatókönyveiről szóló tanulmányban.

