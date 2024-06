Hatalmas áremelkedés az olasz tengerparton: már az olaszok sem mennek oda nyaralni!

Az olasz tengerpart drágulása tovább folytatódik, miután 2023-ban már eleve 12 százalékkal emelkedtek az árak. Az idei évben a tavalyihoz képest átlagosan további 8 százalékos áremelkedést várnak. Az olasz lakosság is érzékeli ezt a tendenciát, ezért sokan inkább más országok tengerpartjait választják nyaralásuk célpontjául - közölte a Telex

A tengerpartokon idén összesen 407 millió vendégéjszakát prognosztizálnak. Ebből 312,5 millió belföldi foglalásra számítanak, ami 4,4 százalékos visszaesés. Mindeközben a külföldi foglalások száma 11 százalék fölötti arányban nő.

Az áremelkedés főként az éttermi árakat érinti Olaszországban, amelyek már 2022-höz képest is 25 százalékkal nőttek. Emellett a bárok és fagylaltozók árai is jelentősen emelkedtek. Az utazási költségek, szabadidős és szórakozási lehetőségek díjai és a tengerparti szolgáltatások költségei is mintegy 20 százalékkal magasabbak lettek.

A strandok áraikat az elmúlt két évben összesen 16 százalékkal emelték.

Ilyen árak mellett már az olaszok sem nagyon szeretnek saját tengerpartjaikra menni nyaralni, inkább más országokat választanak, a fő célpontjuk Görögország, Spanyolország és Albánia - írja a cikk.

Címlapkép forrása: Portfolio