Nagyot esett a német infláció

A német infláció a várakozásokhoz képest is gyorsabban csökkent júniusban, ami jó előjel lehet az Európai Központi Bank kamatkilátásaira vonatkozóan.

A harmonizált német infláció 2,5%-ra esett éves szinten júniusban az előző havi 2,8%-ról, az elemzők azt várták, hogy 2,6% az érték.

A mai német inflációs adatok nemcsak a bázishatások és a korábbi kormányzati intézkedések jelenlegi inflációra gyakorolt hatását mutatják, hanem azt is hangsúlyozzák, hogy az infláció továbbra is 2% felett van – értékeli az ING Bank. Az áru- és szállítási infláció, valamint az energiaár-infláció csökkent, ugyanakkor a szolgáltatások inflációja továbbra is magas szinten marad.

Előre tekintve úgy tűnik, hogy az infláció kissé túl magas szinten való ragaszkodása folytatódni fog, mivel a kedvező energiabázishatások kifutóban vannak, ugyanakkor a bérek emelkednek. A közelmúltbeli új bérkövetelések miatt nehéz elképzelni, hogy a német bérnövekedés az év második felében csökkenne – írja a bank elemzésében.

Szerintük ennek eredményeképpen az infláció továbbra is a tágabb, 2% és 3% közötti tartományban mozoghat, ahelyett, hogy egyenes vonalban térne vissza a 2%-os szintre.

Amikor az EKB számos tagja ezen a héten Sintrában találkozik az éves jegybanki fórumon, a jegybank monetáris politikájának jövőbeli útja minden bizonnyal téma lesz az informális megbeszéléseken vagy a kávészünetben. Míg a múltban a kamatcsúcsot követő első kamatcsökkentés mindig egy teljes kamatcsökkentési ciklus kezdetét jelentette, ezúttal sokkal kevésbé nyilvánvaló, hogy a kamatcsökkentések sorozata mellett szól az ING elemzője szerint.

Emlékeztet, hogy a jelenlegi helyzet és a korábbi kamatcsökkentési ciklusok között az a nagy különbség, hogy a korábbi ciklusokat többnyire recesszió vagy válság váltotta ki. Szerencsére jelenleg egyik sem fenyegeti az euróövezet gazdaságát. Ehelyett az EKB fő oka a csökkentésre az a várakozás, hogy az infláció 2025 végétől szépen le fog rendeződni 2%-ra.

A jelenlegi helyzetben korai, ha nem is felelőtlenség lenne, ha az EKB adna bármilyen előremutató iránymutatást a szeptemberi ülésre és az azt követő időszakra

– írja az ING.

Az azonban világos, hogy az EKB-nak meg kell találnia az egyensúlyt a lehetséges reputációs károk és a túl optimista inflációs előrejelzéssel kapcsolatos növekvő aggodalmak között. Ami a lehetséges reputációs károkat illeti, a kamatcsökkentéstől való eltérés hibának tünteti fel a júniusi kamatcsökkentési döntést, míg a különösen magas bérnövekedés növeli annak kockázatát, hogy az EKB 2025 végére és 2026-ra vonatkozó inflációs előrejelzései túlságosan jóindulatúak. A mai német inflációs számok egyelőre nyitva hagyják az ajtót egy újabb szeptemberi kamatcsökkentés előtt, bár a bérek alakulása még mindig arra ösztönözhet egyes tisztviselőket, hogy a következő kamatcsökkentést a télre halasszák – értékelik.

Az eurózóna inflációjának átlagát holnap ismerteti az Eurostat.

