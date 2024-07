Csapást mért Bidenék nagy LNG-döntésére egy szövetségi bíró, ami Európa gázellátása miatt is fontos

Egy szövetségi bíró hétfőn jelentős csapást mért Joe Biden amerikai elnök klímaprogramjára azzal, hogy hatályon kívül helyezte a cseppfolyósított földgáz (LNG) exportjára vonatkozó új kérelmek jóváhagyásának szüneteltetését - írta meg a Reuters. A fejlemény európai és ázsiai szempontból is fontos, mert azt jelzi, hogy mégsem biztos az új LNG-exportkapacitások kiépítésének blokkolása az Egyesült Államokban, igaz az amerikai energiaügyi minisztérium további jogi lépéseket helyezett kilátásba.

James Cain amerikai kerületi bíró, aki Donald Trump volt elnök kinevezettje, a louisianai Lake Charlesban hozta meg ítéletét. Cain 16 republikánus vezetésű állam mellé állt, amikor úgy ítélte meg, hogy az amerikai energiaügyi minisztérium (DOE) LNG-export engedélyezésére vonatkozó befagyasztása "teljesen nélkülözi az okot és a logikát".

Cain bíró szerint az államok valószínűleg sikerrel fogják bizonyítani, hogy a szüneteltetés ellentétes a földgáztörvénnyel, valamint önkényes, szeszélyes és alkotmányellenes. A bíró hangsúlyozta, hogy a DOE intézkedései "hatáskörén túlmutatóak" voltak.

Elmondta továbbá, hogy "átnézte a bizonyítékként csatolt terjedelmes tanulmányokat", amelyek mindegyike kiemelte a földgáz exportjának gazdasági és környezeti előnyeit - tette hozzá James Cain.

Az energiaügyi minisztérium szóvivője azt közölte a hírügynökség megkeresésére, hogy nem értenek egyet a bírói döntéssel, és mérlegelik a további lépéseket.

Az ügy előzménye, hogy amint megírtuk: a Biden-kormányzat januárban jelentette be az LNG-export engedélyezésének szüneteltetését. Az intézkedést azért hozták meg, hogy lehetőséget biztosítsanak a tisztviselők számára a gazdasági és környezeti hatások elemzésének felülvizsgálatára. A januári lépést üdvözölték Biden bázisának fontos részét képező klímaaktivisták is. A januári lépés világszerte reakciókat váltott ki, és több anyagban mi is foglalkoztunk vele:

A republikánus vezetésű államok - köztük Texas, Louisiana és Florida - márciusban pereltek az intézkedés ellen. Az államok azzal érveltek, hogy az LNG-export új engedélyeinek blokkolása túllépi a DOE-nek a földgáztörvény szerinti hatáskörét, amely szerintük megköveteli, hogy az ügynökség a kérelmek elutasítása előtt bizonyítsa, hogy a projektek nem állnak összhangban a közérdekkel. Az államok azzal is érveltek, hogy a tilalom veszélyezteti az exportlétesítmények építésére tervezett több milliárd dolláros beruházásokat.

