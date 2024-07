Egyre többen betegednek meg Európában a trópusi fertőzéseket terjesztő szúnyogfajok csípésétől

Haiman Éva 2024. július 02. 10:00

A szúnyogok több megbetegedés és haláleset okozói, mint bármely más állat a Földön, és egyre nagyobb veszélyt jelentenek Európában és azon belül Magyarországon is. Egyre több invazív vérszívó bukkan fel Európában, növelve ezeknek az egzotikus betegségeknek a kockázatát. Az ázsiai tigrisszúnyog és az egyiptomi csípősszúnyog is megtelepedett már a kontinensen, itthon az Ökológiai Kutatóintézet monitorozza elterjedtségüket. Az általuk terjesztett betegségek is mind gyakoribbak, és már régen nem csak az egzotikus utazások alatt szerzett csípések miatti esetekről van szó.