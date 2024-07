Esik a forint, 396 felett az euró

Portfolio 2024. július 02. 11:50

A hétvégi francia választási eredmények hatására hétfőn még erősödéssel kezdett a forint, aztán amint romlott a külpiaci hangulat, a forint is visszakanyarodott, kedden pedig a borongós külső környezet mellett újra esni kezdett, így az euróval szembeni jegyzések 396 fölé lendültek. A délelőtti eurózóna inflációs adat nem mozgatta meg a piacokat, délután viszont amellett, hogy Christine Lagarde és Jerome Powell jegybankelnökök is megszólalnak, Amerikából munkaerőpiaci adat is érkezik.