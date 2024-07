Lángba borult Görögország, evakuálják a lakosokat és a turistákat

Hétfő este Kos szigetén, Kardamena faluban arra kérték a helyieket és a látogatókat, hogy hagyják el otthonaikat és szállásaikat. A tüzek egyre közelebb kerültek a lakott területekhez, veszélyeztetve az ingatlanokat és az emberek életét.

Az Egyesült Királyság görögországi nagykövetsége is figyelmeztette állampolgárait az X közösségi oldalon keresztül, hogy kövessék a helyi hatóságok utasításait.

, : as a precaution people are transferred to nationals impacted by the should:️ follow authorities guidance️ carry their passport️ contact their tour operator️ check 24/7 consular assistance : +442070085000 #Kardamena