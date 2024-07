Új szervezet alakul a Molnál

A Mol csoport a fenntartható energiamegoldások fejlesztése érdekében „Low Carbon and New Energies” szervezetet hozott létre a Kutatás-Termelés üzletágon belül, olvasható a társaság közleményében.

A szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére és a megújuló energiával kapcsolatos kezdeményezésekre összpontosítva a Low Carbon és New Energies szervezet feladata

a fenntarthatósággal kapcsolatos kihívások kezelése és új üzleti folyamatok elindítása.

A szervezet olyan kezdeményezések élére áll, amelyek célja

a csoportszintű energiaportfólió diverzifikálása,

a szén-dioxid- és metánkibocsátás csökkentése és

a környezeti hatások minimalizálása.

Marton Zsombor, a Csoportszintű Kutatás-Termelés üzletág ügyvezető igazgatója a Low Carbon and New Energies üzletág indulásával kapcsolatban elmondta: „Tisztában vagyunk azzal, hogy korunk kihívásainak kezelése fenntartható energiamegoldásokat követel. (...) A Low Carbon and New Energies szervezet létrehozása a környezeti felelősségvállalás iránti elkötelezettségünket hangsúlyozza. Komoly várakozásokkal indulunk el ezen a fenntarthatóbb jövő felé vezető úton."

A Low Carbon and New Energies égisze alá tartozó kulcsfontosságú területek:

Geotermikus energiatermelés: A csoportszintű Kutatás-Termelés a Föld természetes hőjét hasznosítja tiszta és megújuló energia előállításához. Az elmúlt hónapokban a Mol Magyarországon, míg az INA Horvátországban nyert el két-két geotermikus kutatási engedélyt. Lítiumtermelés kísérleti projekt: Felismerve a lítium egyre fontosabb szerepét az e-mobilitásra való átállásban, a Mol ccsoport kísérleti projektet indít a fenntartható lítiumtermelési módszerek vizsgálatára Pusztaföldváron. Idén több K+F technológia tesztelése is megkezdődik, a Mol egy olyan környezetbarát megoldást vizsgál, melynek célja az olajtermelésben már egyébként is felszínre hozott víz hasznosítása. A lítium kinyerése után a vizet körforgásos megoldással visszapumpálják. Szén-dioxid-leválasztás- és tárolás (CCS): A szén-dioxid felszín alatti tárolásával a Mol célja, hogy jelentősen csökkentse környezeti lábnyomát. Több magyarországi és horvátországi helyszínen kezdik meg a megvalósíthatósági tanulmányokat, emellett tárgyalásokat kezdtek potenciális partnerekkel a teljes CCS-ökoszisztémán belül. Metánkibocsátás csökkentése: A vállalat korszerű ellenőrzési és szabályozási rendszerekkel igyekszik növelni működési hatékonyságát a környezeti hatások csökkentésével párhuzamosan.

