Költségvetési deficit: rendkívüli adat érkezett

Júniusban 107,8 milliárd forintos deficitet termelt csak a költségvetés központi alrendszere. Ilyen alacsony hatodik havi hiányra 2022 óta nem volt példa gyűjtésünk szerint. Az új havi adat kapcsán bemutatjuk, hogy mi várható az idei egész éves deficit teljesülése tekintetében.

A Pénzügyminisztérium előzetes adatközlése szerint 107,8 milliárd forint volt a költségvetési deficit, ami nemcsak a közelmúlt legalacsonyabb júniusi adata, hanem hosszú távra visszatekintve is rendkívül kedvező hiányszám.

Így áll a költségvetés az első 6 hónap után

Június végéig az államháztartás központi alrendszere 2 656,4 milliárd forintos hiánnyal zárt. Ezen belül a központi költségvetés 2 640,1 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 145,6 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 161,9 milliárd forintos hiányt mutattak - részletezte a Pénzügyminisztérium.

A visszafogott júniusi deficit némiképp megszépítette a költségvetés első féléves teljesítményéről alkotott képet. Bár a részletes adatokat nem ismerjük (azokat a PM két hét múlva hozza nyilvánosságra), így egyelőre a mögöttes folyamatok alapján nem lehet értékelni az újonnan beérkező friss számokat, de azt kijelenthetjük:

a 2024-es költségvetés cudar állapota fényében valóságos felüdülés a júniusi alacsony hiányadat.

A tavasszal megemelt éves költségvetési hiánytervhez képest az első félévben 66,71%-os hiányteljesülés alakult ki. Ez meglehetősen visszafogott a korábbi évekhez képest.

Néhány részlet a PM közleményéből:

Kiemelendő, hogy június végéig a kamatkiadásokra fordított kifizetések 2 009,5 milliárd forintot tettek ki, amely 649,4 milliárd forinttal magasabb az előző évi azonos időszaki teljesítésnél. A kamatkiadások év eleji megugrása a lakossági kötvények kamatfizetésében történt változások miatt tapasztalható, tekintettel arra, hogy egyes Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) sorozatok kamatfizetési időpontja az első negyedévben volt esedékes.

Tartósan meghaladják az egy évvel korábbi kifizetést a nyugellátásokra és a gyógyító-megelőző ellátásra fordított összegek is. Nyugellátásokra 3 326,0 milliárd forintot, míg a gyógyító-megelőző ellátásra 1 352,7 milliárd forintot fordítottak június végéig.

Az uniós források érkezése hazánkba továbbra is folyamatos: június végéig 578,2 milliárd forint uniós bevétel érkezett a költségvetésbe, ugyanakkor az uniós kiadások 945,7 milliárd forintot tettek ki.

Mi van most a költségvetéssel?

A hétfő reggeli Kormányinfón elhangzottak tulajdonképpen zárójelbe helyezik a költségvetés havonta megjelenő pénzforgalmi adatait, így a mai adatközlést is. A mai bejelentésekkel ugyanis a kormány közvetve elismerte, hogy az új adók, és különadó-emelések nélkül az eredeti 4,5%-os hiánycél nem tartható. A kormányzati kommunikáció szerint 400 milliárd forintos többletbevételt tervez a kormány az új intézkedések hatására. Korábban már többször bemutattuk, hogy az idei költségvetés is elcsúszásban van és közben nem ismertek a kormány új prognózisai, bevételi és kiadási oldalra lebontva, ezért a havonta megjelenő deficitadatokat sem lehet mihez viszonyítani, ezért a költségvetés idei valós állapotát nehéz megítélni. A mai bejelentéssel tulajdonképpen a kormány közvetve is elismerte: bajban van a 2024-es költségvetés, még a legutóbb bejelentett 675 milliárd forintos beruházáselhalasztás után is.

Címlapkép forrása: Getty Images