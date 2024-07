Nincs megállás: gyorsan terjed Magyarországon a fertőzés, ami halálos is lehet

Június utolsó hetében 19 szamárköhögés megbetegedés-gyanús esetet rögzített a járványügyi hatóság, ezzel az egész éves betegségszám már 115 főnél jár. A csecsemőkre akár halálos kimenetellel is járó betegség terjedése tehát nem nagyon akar csillapodni, a védőoltással való védekezés szerepe most még fontosabb, mint korábban.

A korábbi hetekben a Portfolio foglalkozott elsőként részletesen a Magyarországon újonnan és rendkívüli ütemben terjedő szamárköhögés-betegséggel. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és infekciókontroll főosztályának legújabb heti jelentéséből ezúttal is az derül ki, hogy a fertőzés terjedési sebessége sajnos nem csillapodik.

A 26. heti adatok szerint (június 24. és 30. között) 19 pertussis megbetegedés gyanúját rögzítették a fertőzőbeteg nyilvántartásba. A pertussis bejelentések a fővárosból, és 7 vármegyéből érkeztek (Baranya, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest, Somogy és Tolna) - áll az NNGYK jelentésében.

Ezzel az egész éves összesített esetszám 115 főre emelkedett. Ami első ránézésre továbbra sem tűnik önmagában magasnak, viszont ennek kapcsán nem árt két szempontot figyelembe venni.

A korábbi évekkel összevetve

az éves esetszám is rendkívül kiugró.

Az elmúlt évtizedekben ugyanis a fejlett országok, ezen belül is az EU, valamint élen Magyarországgal (korábban 98%-os volt az átoltottság ez ellen a fertőzés ellen) elnyomták ezt a betegséget.

Másrészt a betegekkel első körben találkozó orvosok sem minden esetben kérnek laboratóriumi vizsgálatot, így a valós betegszám ennek a sokszorosa lehet jelenleg az országban.

A gyerekek a leginkább kitettek

A hatóság közlése szerint "a betegek közül egy fő az 1-2 éves, 2 fő a 3-5 éves, négy fő a 15-19 éves, két fő a 30-39 éves, öt fő a 40-49 éves, egy fő az 50-59 éves, négy fő pedig a 60 év feletti korcsoportba tartozott. Az elvégzett mikrobiológiai vizsgálatok egy betegnél alátámasztották a klinikai diagnózist. A többi betegnél a diagnosztikus vizsgálatok még folyamatban vannak".

A kumulált adatok érdekessége, hogy továbbra is igaz az az állítás, hogy a csecsemőkre a leginkább veszélyes a betegség, itt is terjed a leginkább a fertőzés, de közben egyre több megbetegedést jelentenek a 15-19 éves korosztályból.

Mindez azért lehetséges, mert a kötelező védőoltási programban az érintett gyerekek csecsemőkorban kapják meg a fertőzés elleni vakcinát, majd 6 évesen és 11 évesen kapnak emlékeztető oltást. A vakcina sajátossága ugyanakkor, hogy 5-6 év után kopik a védőoltás védőpajzsa, vagyis épp 15-16 évesen lesznek a fiatalok ismét fogékonyak erre a fertőzésre, ahogyan az az alábbi kormegoszlásos ábráról leolvasható.

A betegség az oltatlan (2-3 hónapnál fiatalabb) csecsemőkre a legveszélyesebb, ezért rájuk kell nagyon vigyázni. Védőoltások nélkül olyan köhögési rohamok tudnak kialakulni a betegség során, amelynek a végén légzésszünet vagy légzésleállás is előfordulhat. A szamárköhögés rendkívül fertőző betegség, amelynek a fogékonysági indexe 90 százalékos. Ez a mutató azt jelzi, hogy 100 emberből, akinek nincs védettsége, például oltással vagy egy korábbi szamárköhögés átvészelésével, mennyien lesznek betegek, ha találkoznak a kórokozóval.

Arról részletesen ebben a cikkünkben írtunk, hogy miért pont most terjed ilyen sebességgel ez a betegség.

Védekezni érdemes védőoltással

Korábban már többször is írtunk arról, hogy van lehetőség a fertőzés ellen védekezni. Elsősorban úgy, hogy a kötelező gyerek védőoltási programban részt kell venni, bár a hírek szerint egyre jobban terjed az oltásellenes hangulat Magyarországon is. Szakértői vélemények szerint ez a 2 hónapos korban megkapott kombinált vakcina kb 3 hónapos korra hatásos és biztonságos védelmet ad a csecsemők számára.

A 3 hónaposnál fiatalabb gyermekek egészségét pedig két módon lehet hatásosan megvédeni a jelenlegi helyzetben a szakértők álláspontja szerint. Egyrészt érdemes megfogadni az Európai Betegségmegelőző Központ nemrégiben megfogalmazott ajánlását, miszerint kiemelten fontos a csecsemőkori oltások időben való beadása és ennek kiegésztítéseként érdemes a várandós anyáknak is beadatni a harmadik triszemeszterben (vagyis a 28. és 32. hét között) egy emlékeztető oltást, mert ez segít meg védeni a kisbabát is. Mindezek mellett érdemes azoknak a felnőtteknek is felvenni az emlékeztető védőoltást, akik csecsemővel vannak egy közösségben, vagy a veszélyeztetett csoportokba sorolhatók.

Ezúttal is ellenőriztük az NNGYK gyógyszerkereső adatbázisában a felnőtteknek szóló vakcina elérhetőségét. Az eddig alkalmazott, felnőtteknek szóló szamárköhögés elleni vakcina (Boostrix Polio) továbbra is országos hiánycikk, viszont annak helyettesítő készítménye (Adacel Polio) jelenleg is rendelkezésre áll a gyógyszertárakban.

