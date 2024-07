Betehet az üzemanyagellátásnak az extrém meleg?

Az európai és észak-amerikai olajfinomítók többsége nem ilyen nyári hőségre lett tervezve, ezért a kánikula miatt egyre gyakrabban kell csökkenteniük termelésüket. A Mol hazai finomítója még bírja a terhelést, ám a lengyel Orlennél a múlt héten komoly problémák merültek fel. Az Egyesült Államokban pedig a forróság mellett az egyre szélsőségesebb trópusi viharok is veszélyeztetik a termelést - közölte a HVG

Európában hetek óta tartó hőség tombol, különösen a Kárpát-medencében - sorra dőlnek meg a napi hőségrekordok, és gyakoriak a negyven Celsius-fok feletti hőmérsékletek. A klímaváltozás hatásai egyre inkább érezhetők, olyannyira, hogy

már az egyik legfőbb kiváltója, az olajipar is bajba kerülhet miatta.

Az olajfinomítóknak megvannak a maguk hőmérsékleti határértékei, amelyeken kívül nem képesek megfelelően működni. A tartósan 35 Celsius-fokot meghaladó hőség pedig már az a szint, ahol bizonyos esetekben csökkentik a létesítmények termelését.

A termelés-visszafogás mértéke a legtöbb értintett finomító esetében most még csak pár százalék, extrém esetben azonban meghaladhatja akár a 10 százalékot is, sőt végső soron az is elképzelhető, hogy

azért is fognak drágulni az üzemanyagok, mert nagyon nagy a forróság.

Számszerűsítve a helyzet súlyosságát, az ausztrál központú Macquarie Group becslése szerint tavaly nyáron az európai finomítók napi egymillió hordónyi feldolgozói kapacitást nem tudtak kihasználni a hőség okozta termelési zavarok miatt. Globálisan ezen felül még napi 500 ezer hordónyi kapacitást kellett leállítani, főként az Egyesült Államok Mexikói-öböl régiójában történt ez. Tvaly júniusban és júliusban is globális melegrekord volt, és nagy az esély arra, hogy a dupla rekorddöntés idén is megtörténik, ennél fogva akár a tavalyinál is jelentősebb termeléskiesésre lehet számítani.

Magyarországon viszont egyelőre nincs ok aggodalomra: a HVG megkeresésére a Mol azt közölte, hogy

a százhalombattai Dunai Finomítóberendezéseit úgy tervezték, hogy mínusz 20 és plusz 35 Celsius-fok közötti napi átlagos hőmérséklet mellett megbízhatóan működjön.

A jelenlegi környezeti feltételek mellett tehát nincs szükség jelentős beavatkozásokra. A finomítás folyamata során alapvetően magas hőmérsékleteken dolgoznak így néhány fokkal magasabb környezeti hőmérséklet nem befolyásolja jelentős mértékben kapacitásokat vagy az energiaköltséget.

Az USA-ban mindezen felül további kihívásokkal kell szembenéznie az iparnak: a trópusi vihar szezon júniustól novemberig tart a Mexikói-öböl mentén,

az USA napi több mint 18 millió hordós finomítókapacitásának fele ki van téve ezeknek viharoknak.

Idén előrejelzések szerint szokásos három helyett hét nagyobb erejű (178 km/h-nál erősebb) hurrikán várható régióban. Az Energy Information Administration szerint ha egy ilyen nagy vihar lecsap az öbölmenti finomítóhálózatra, az napi egymillió hordónyi üzemanyagkészlet-mínuszhoz és elhúzódó termelés-kiesésekhez vezethet, legrosszabb esetben akár finomító-bezárásokra is kell készülni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images