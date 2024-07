Informatikai káosz: még az esti gépek is késnek Ferihegyen, rendkívüli tájékoztatás fogadja a látogatókat

Több, mint 100 járat késett pénteken a Ferihegyi repülőtéren a globális informatikai káosz miatt, és bár délutánra stabilizálódott a helyzet, de még péntek este is rendkívüli tájékoztatás fogadja a Budapest Airport oldalán böngészőket. Az is jól látszik péntek este 8 óra után, hogy a legtöbb esti járat továbbra is késik.