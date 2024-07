Kritikus 3 nap indul Magyarország olajellátása ügyében, felvázolta a menetrendet Szijjártó Péter

A magyar külgazdasági és külügyi tárcavezető bejelentette, hogy a választottbírósági eljárás előtti konzultációs folyamatot kezdeményeztek az Európai Bizottságnál, amelynek 3 napja van lefolytatni ezt Ukrajnával. A további potenciális menetrendről szólva hozzátette: ha az is eredménytelenül zárulna, akkor a választottbíróságnak 40 napon belül döntenie kell, utána pedig az EU-Ukrajna társulási megállapodás szövegéből adódóan az EU súlyos lépést hozhat Ukrajnával szemben.

Szavai szerint Ukrajna a Lukoilra vonatkozó lépéssel Ukrajna "egyértelműen sérti a társulási megállapodást", amely szerint Ukrajna nem szakíthatja meg az országon keresztülhaladó, EU felé haladó energiaszállításokat.

Egy félmondatával Szijjártó egyúttal azt is elhintette (árnyalva saját korábbi kijelentését is), hogy "körvonalazódnak olyan megoldások, amelyek hosszú távon biztosítani tudják az energiaellátásunkat". Ezzel együtt is felszólította Ukrajnát, hogy "ne lehetetlenítse el a Lukoil olajszállításait Magyarország és Szlovákia irányába". Egyúttal megjegyezte, hogy Magyarországról importálta messze a legnagyobb arányban, 42%-ban a villamos energiát Ukrajna júniusban, és Szlovákia is kivette a részét a segítségben az európai szolidaritás jegyében.

A sajtótájékoztatón elhangzott további fontos üzenetek:

Az ukrán döntés a Lukoil szállításainak blokkolásáról évi 2 millió tonna kőolajat érint Magyarország, és 2,5 millió tonnát Szlovákia esetén, így a két ország olajimportjának rendre egyharmadát, illetve 45%-át blokkolják most az ukránok.

Az ukrán döntés "a két ország energiaellátásának biztonságát alapvetően fenyegeti", maga a lépés "elfogadhatatlan és érthetetlen" az uniós tagságra vágyó ország részéről, mivel "két uniós tagország kőolajellátását sodorja alapvető veszélybe".

A magyar helyzetnél a kieső mennyiségek kapcsán jelezte: "Jelenleg átmeneti megoldásokkal sikerült stabilizálni a helyzete, ez még egy rövid ideig így tartható is, de nemcsak hosszú, hanem közép távon sincs lehetőség arra, hogy a Lukoil szállításai nélkül Magyarország és Szlovákia kőolaj ellátásának biztonságát fenn tudjuk tartani." Jelezte: folyamatosan egyeztetnek a szlovák kormánnyal, és az ukrán külügyminiszterrel is beszélt tegnap, aki neki, illetve a mai külügyi tanácsülésen is azt mondta: minden szállítmányt átengednek, de szerinte ez nem igaz a Lukoil esetén, hiszen számára megtiltották az ukránok jogilag a tranzitot.

Az uniós konzultációs folyamat kezdeményezése és a választottbírósági eljárási menetrend felvázolása mellett jelezte: a Mollal "dolgozunk jogi és különböző technikai megállapodásokon azért, hogy ha és amennyiben nem születik megállapodás, akkor is tudjuk biztosítani" az ország olajellátását. Itt jegyezte meg azt, hogy "körvonalazódnak olyan megoldások, amelyek hosszú távon biztosítani tudják az energiaellátásunkat".

