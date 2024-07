Itt a friss GDP-adat – Ugrik a dollár

Jelentősen romlott a nemzetközi részvénypiaci hangulat az elmúlt két napban a korábbi meredek (amerikai) emelkedés után, és ezzel párhuzamosan a japán jen is látványosan erőre kapott a korábbi masszív esés után. A jelek szerint az alacsony kamatozású jenben felvett hitelből épített részvény-, kötvény- és devizapiaci pozíciók hullámszerű zárása is meghúzódik a piaci mozgások között, a katalizáló pedig többek között az amerikai gazdaság lassulása lehet, de Európából is jöttek nem túl szívderítő bmi-adatok.

Mindezek mellett a dollár a kedvezőtlen hangulatban csak mérsékelt erősödést produkált egyelőre például az euróval szemben, a jegyzések 1,0830 körül mozognak, de itt is látszik a napos grafikonon az irányváltás pár nappal ezelőtt.

Ebben a környezetben a forint korábbi menetelése kedden megállt az MNB kamatdöntése előtt, majd esni kezdett az újabb vágás, és az elromló külpiaci hangulat mellett. Közben a Lukoil-ügyben mind Magyarország, mind Szlovákia a jelek szerint emeli a tétet Ukrajnával szemben, és közben kritikus éves jogállamisági jelentés jött ki Magyarországról tegnap, ami a további EU-pénzek kiszabadításának nehézségére is rávilágít.

Mindezek hatására a forint a tegnap reggeli 390 közeléből estére 393,5-ig esett az euróval szemben, ma reggel pedig már 394 felett jár a kereskedés.

A dollárral szemben a tegnap reggeli 360 körüli árfolyamhoz képest már 364 közelében jár a kereskedés.

Ma idehaza nem jelenik meg fontos makroadat, délelőtt 10-kor viszont Németországban közzéteszik az Ifo-indexet, amire különösen oda kell figyelni, aztán fél 3-kor a GDP-adat, és a tartós cikkek rendelésállományi adata jön.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images