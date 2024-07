Elárulta Nagy Márton a kínai hitelfelvétel célját és hátterét

A Portfolio által csütörtök reggel megírt 1 milliárd eurós kínai hitelfelvétel is szóba került az Inforádió csütörtök esti Aréna című műsorában, amelyről azt mondta: ez a forrás „beépül az állam finanszírozásába, úgy vettük fel, hogy főként infrastrukturális fejlesztésekre mennek”. Azt is megemlítette, hogy ha sikerül minél több magyar intézményi szereplőt, bankot, biztosítót a magyar állampapírok felé terelni, akkor a külföldiek és a lakossági szereplők vásárlásaira „nincs akkora szükség”, és így ez kihat majd a lakossági állampapírok kondícióira is.