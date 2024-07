Ferihegyi járatkésések: duplázhatja a kormány a légtérhasználati díjat

A nemzetgazdasági a miniszter a nyári járatkésések több magyarázata közül egyrészt jelezte, hogy a Covid után jóval több az utas, másrészt a háború miatt sokan a magyar légteret használják az átrepülésekhez is. Utóbbit az is katalizálja, hogy "Magyarországon az egyik legalacsonyabb a légtérhasználati díj". Ezért felvetette, hogy mivel a kerozin annyira drága, ezért ha a légtérhasználati díj „megemelkedne a kétszeresére, akkor is ezen keresztül mennének”. Szavai szerint ha nem adnak hozzá a magyar gazdasághoz, csak átrepülnek felettünk és szennyezik is a levegőt,

Akkor fizessenek többet. Ezen különben gondolkodunk most.

Felvetette, hogy a Hungarocontrol eddig vezetésének ebben van felelőssége, hogy ha csak átrepülnek, akkor miért volt ennyire olcsó ez a díj. Megjegyezte, hogy az állami vállalat felügyelete augusztus 1-től az ő felügyelete alá fog tartozni.

Éppen ezért jelezte: "komoly változások lehetnek a Hungarocontrollban", és át kell gondolni a költségszerkezetet, az irányítástechnikát. "Olyan likviditás kell, ami a magyar gazdaság szempontjából előnyös".

Jelezte, hogy bár a légtérhasználati díjak emelése európai egyeztetést igényel, de az alapja a felmerülő költségek, így akár több embert is felvehetnek magasabb fizetéssel, hogy több költséget tudjanak a beszedett díj mögé képezni, hiszen maga az állami cég nonprofit alapon működik.

Felvetette, hogy például Ausztriában kétszer olyan magas a légtérhasználati díj, mint itthon. Úgy folytatta: "Miért? Mert több költséget elszámolnak? Na, tessék. Tehát alapvetően egyszerűen azt gondolom, hogy itt lehet egy sokkal jobb optimalizációt elvégezni. Még egyszer: itt gondolkodunk ezen".

Emellett leszögezte: a cégben dolgozó emberek nagyon fontosak, elismerte a munkájukat, hogy "ilyen dugós forgalomban, ami Magyarország felett zajlik, ki tudnak tartani, gratuláció".

A vártható irány kapcsán azt jelezte:

azt gondoljuk, hogy növelni kell a szervezetet, hatékonyabbá tenni, változtatni kell.

Arra a felvetésre, hogy mindez a vezetés lecserélésével jár-e majd, úgy reagált: "elsőre kizárt".

