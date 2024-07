Aki tőzsdézik, annak most nagyon észnél kell lennie: több irányból is nagy lökést kaphatnak a piacok és a forint

Mi történt múlt héten?

Az adatközlések szempontjából viszonylag nyugodt volt a múlt hét, a nemzetközi hangulatra leginkább az európai beszerzésimenedzser-indexek hatottak, amelyek szerint a várt felpattanás elmaradt az európai gazdaságban, az továbbra is gyengén teljesít. Emellett a Magyar Nemzeti Bank kamatdöntő ülést tartott, tovább csökkentve 25 bázisponttal az alapkamatot, mivel az összességében kedvező piaci feltételek lehetővé tették azt. Az amerikai gazdaság ismét erősebb volt a vártnál, miközben a PCE-infláció (a Fed által preferált inflációs mutató) esett a második negyedévben, így ez utóbbi kettő hatás kioltotta egymást.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Az amerikai piacokon folytatódott az esés, a techpapírokat megütötték. Nem jó most a nemzetkzözi befektetői hangulat, de ez a forintra egyelőre nem hatott kedvezőtlenül, a devizapiac most kevésbé érzi a pesszimizmust. A forint az euróval szemben a héten 395-ig is elment, ám péntekre 390-re erősödött vissza.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Mire lehet számítani ezen a héten?

Ez a hét rendkívül mozgalmas lesz, Európából is jönnek fontos adatok, ám leginkább megint az Egyesült Államokra kell figyelni, ahol a fontos adatközlések mellett jegybanki kamatdöntés is lehet. Ezen a héten tényleg nagyon komoly piacmozgások jöhetnek, akár napon belül több fordulat is bekövetkezhet. Mutatjuk, melyik napokon kell odafigyelni: