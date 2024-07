A szemünk láttára épül le a német ipar, Európa gazdasága még mindig nagyon beteg

Németország gazdasága gyengébben teljesített júliusban, mint az előző hónapban, az ipar helyzete egyre rosszabb. Franciaországban a szolgáltatószektor éledezik, de érdemi felpattanás itt sincs. A friss beszerzésimenedzser-index adatok szerint az eirópai növekedés visszatérésére még várnunk kell.

A vártnál jobb lett és 50 pont fölé került a francia szolgáltatóipari BMI, ami azt jelenti, hogy a francia gazdaság legfajsúlyosabb szektora növekedést tudott elérni júliusban. Utoljára áprilisban járt 50 pont felett a szolgáltaóipari BMI, tehát mindenképp fontos fejleményről van szó.

Az ipar ezzel együtt szenved, a BMI a vártnál alacsonyabb volt, 44,1 pontra esett az előző havi 45,4 pontról. A kompozit BMI 48,8 pontról 49,5 pontra nőtt, ami érdemi javulás, de a francia gazdaság ezzel még mindig elmarad az 50 pontos növekedési határtól. Amint az alábbi ábrán látsik, a feldolgozóipar és a szolgáltatószektor teljesítménye látványosan elvált egymástól Franciaországban.

Németországban ezzel szemben a vártnál rosszabb az összkép.

Az ipar tovább süllyedt, pedig eddig is gyengén teljesített. Júliusban 42,6 ponton áll az index, az elemzők azt várták, hogy a júniusi 43,5 pontról 44 pontra emelkedik az index. A szolgáltatóiipar 50 pont felett van, ám ebben is esést látunk: az előző havi 53,1 pontról 52 pontra esett az index, holott az elemzők stagnálást vártak. A kompozit index ezzel 50 pont alá esett, 48,7 ponton állt júliusban.

Az összkép azt mutatja, hogy bár Franciaországban ébredezik a szolgáltatószektor nyáron, erős felpattanásról szó sincs, miközben az ipar továbbra is szenved. A német gazdaság pedig továbbra sem talál magára, júliusban ismét nagyon gyengén teljesít, sőt: az összkép némileg rosszabb lett a júniusinál.

Az európai gazdaság idén várhatóan magasabb növekedést produkál, mint tavaly, ahogy a fogyasztás élénkül a tavalyi és tavalyelőtti inflációs sokk után. A reálbérek idén várhatóan emelkednek, míg a kamatok csökkennek, ez támgoatni fogja a beruházásokat és a fogyasztás helyreállását is. Mindenesetre a BMI-adatokon ez nem látszik. Az infláció ugyanakkor továbbra is a jegybanki célszint (2%) felett van, ez mindenképp kockázatokat jelent.

A most közölt BMI-adatok megerősíthetik azt a piaci vélekedést, hogy az EKB-nak idén többször is kell kamatot vágnia, ugyanis a gazdaság továbbra is gyengén teljesít. Egyelőre nem látunk érdemi reakciót a piacokon. Az euró minimális gyengülést mutat az adatközlés után. Emellett az ipari gyengélkedés megerősítheti azt az elemzői vélekedést is, hogy Európában az ipar a ciklikus visszaesés mellett strukturális nehézségekkel is küszködik.

A BMI a vállalatvezetők megkérdezésével készül, 50 pont felett az adott szektor növekedését, az alatt zsugorodását vetíti előre. A BMI-t szereti a piac, ugyanis ez a leggyorsabban rendelkezésre álló növekedési indikátor, ám előrejelző képessége kérdéses. Inkább a trendszerű elmozdulásokat érdemes nézni, mint pontszerűen következtetni belőle a gazdaság teljesítmény tényleges alakulására.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio