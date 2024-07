Gyengén muzsikálhat a magyar gazdaság

Ellentmondásos folyamatok zajlanak a magyar gazdaságban a Portfolio által megkérdezett közgazdászok szerint. A GDP-növekedés meghaladhatta a 2%-ot (nyers adatok alapján) az előző év azonos időszakához képest, ez azonban nagyrészt a bázishatás eredménye, ugyanis a tavalyi recessziós időszakban április és június között mérték a legnagyobb visszaesést. A kormány lassabb, 1,5-2% közötti növekedést vár. Ennek tükrében pedig már nem meglepő, hogy az idei év első három hónapjához képest gyengén teljesíthetett a magyar gazdaság, a kabinet várakozása stagnáló negyedéves GDP-adattal konzisztens.

Hoztam is, meg nem is. A második negyedéves GDP-adatokra minden bizonnyal a Mátyás király meséiből ismert mondás illik majd a legjobban. Éves alapon ugyanis magasabb fordulatszámra kapcsolhatott a magyar gazdaság idén április és június között: az első negyedéves 1,1%-os GDP-növekedés után 2,3%-kal bővülhetett a magyar gazdaság a Portfolio által megkérdezett közgazdászok szerint. (A KSH kedden közli az előzetes GDP-adatokat.) Az idei év első három hónapjához viszonyítva már aligha lehetünk boldogok, a makrogazdasági elemzők szerény negyedéves növekedésre számítanak, míg a magyar kormányt úgy tűnik, a stagnálás sem lepné meg. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter 1,5-2%-os GDP-növekedést vár az előző év azonos időszakához képest, ami stagnáló (szerény visszaesés és mérsékelt növekedés között mozgó) negyedéves dinamikával konzisztens. Nagy Márton főképp az ipar gyengélkedése miatt aggódik.

Portfolio elemzői felmérés a növekedési várakozásokról (%) név intézmény 2024. q2 éves 2024. q2 negyedéves 2024. éves átl. 2025. éves átl. Árokszállási/Balog-Béki MBH Bank 2,7 0,5 2,7 4,2 Becsey Zsolt Unicredit 1,4 -0,2 2,3 3,5 Huber Judit Századvég Gazdaságk. 2,9 1,2 2,7 3,9 Jobbágy Sándor Concorde 1,8 - 2,4 3,0 Kiss Péter Amundi Alapkezelő 1,4 0,1 1,8 2,0 Nagy János Erste Bank 2,5 0,6 2,0 3,5 Németh Dávid K&H Bank 1,8 0,1 2,1 3,6 Regős Gábor Gránit Alapkezelő 2,5 0,8 2,8 3,9 Tardos/Eppich OTP Bank 2,3 - 2,5 - Varga Zoltán Equilor 1,8 0,2 2,4 3,7 Virovácz Péter ING Bank 2,3 0,6 2,2 3,8 konszenzus (medián) 2,3 0,5 2,4 3,7 Forrás: Portfolio

A gyorsuló éves dinamika mellett lassuló negyedéves GDP-re az a magyarázat, hogy az elmúlt hónapokban nem vett lendületet a gazdaság, viszont a tavalyi recessziós időszakhoz képest nagyobb a kibocsátás. A megfejtés kulcsa tehát az, hogy alapvetően nem most, hanem a megelőző három negyedévben értük el a magasabb GDP-szintet, vagyis az éves alapú növekedésre a legnagyobb hatást az úgynevezett bázishatás gyakorolja. A tavalyi recessziós évben a második negyedévben láttuk a legnagyobb visszaesést, az elmúlt időszak leggyengébb adatához képest pedig nem olyan nehéz nőni. „Éves alapon növekedett a magyar gazdaság, de ezt leginkább a gyenge tavalyi évről megörökölt bázisnak köszönheti” – fogalmazott Becsey Zsolt, az UniCredit Bank vezető közgazdásza.

A legtöbb közgazdász úgy véli, hogy termelési oldalról nézve az ipar elmúlt időszakban látott gyengélkedése folytatódhatott, hiszen a két kulcságazat, az autógyártás és az akkumulátorgyártás (villamos berendezés ágazat) visszaesett. A gazdaság növekedésének hajtóereje a szolgáltatószektor lehetett, ami már az idei év elején is érdemben hozzájárult a GDP-növekedéshez. „A termelési oldalon a feldolgozóipar továbbra is gyengén teljesít, és egyelőre a legnagyobb exportfelvevőpiacon, Németországban sem látható érdemi javulás az ipari megrendelésekben. Az építőiparban viszont már látható némi élénkülés” – válaszolta a Portfolio-nak Varga Zoltán, az Equilor senior elemzője. A termelési oldalon a legnagyobb kérdőjel általában a mezőgazdaság, hiszen nagyban függ az időjárástől. „A mezőgazdaságban az elmúlt hetek hősége és szárazsága rosszabb termést vetít előre, mint amit 2023-ban láthattunk, így a mezőgazdaság is visszahúzhatja a növekedést” – vélekedett Németh Dávid, a K&H Bank vezető közgazdásza.

Felhasználási oldalról – összhangban a szolgáltatók növekedésével – minden bizonnyal a háztartások fogyasztása lehetett a húzóerő, miközben a beruházások továbbra sem lehettek túl acélosak. Ugyanakkor a fogyasztás növekedési üteme is elmarad a korábbi várakozásoktól. „A fogyasztók mérlegalkalmazkodása, illetve az óvatossági motívumok oldódása még nem fejeződött be, ami visszafogja a keresletet a boltokban” – fogalmazott Becsey Zsolt. Miután az import még mindig jóval gyengébben muzsikál, mint az export (ami szintén nem túl izmos), így a külkereskedelmi forgalom is javíthatta a GDP-t. Nagy János, az Erste közgazdásza hangsúlyozta: az exporténál nagyobb visszaesést mutató importnak köszönhetően kedvező a nettó export GDP-hozzájárulása.

Az európai gazdaság gyengélkedése és a lassan növekvő fogyasztás a következő hónapokban is problémát jelenthet. Ennek hatására a közgazdászok szerint a következő hónapokban várhatóan nem lesz olyan erős támasza a GDP-növekedésnek, ami sokkal magasabb növekedést hozhatna. Pedig a lakosság reálbére kivételesen gyorsan nő, hiszen az infláció alacsonyabb szintre süllyedt, miközben a keresetek érdemben emelkednek. A kulcs az extrém magas megtakarítási ráta mérséklődése lenne, ám a konjunktúramutatók alapján a lakosság bizalma egyelőre alacsony szinten alakul.

„Idén a lakosság a növekvő bérekből elsőként a megtakarítások reálértékét kívánja visszaépíteni” – véli Huber Judit, a Századvég Gazdaságkutató szakértője. Felmérésük szerint 2024 márciusa óta a lakosság több mint fele a következő egy évre vonatkozóan inkább a megtakarításait kívánja növelni. Ezzel szemben a válaszadók csak 11 százaléka nyilatkozott úgy, hogy elsősorban fogyasztását növelné. Összességében tízből hét ember valamilyen mértékben tervezi a megtakarításainak növelését a következő év folyamán – tette hozzá.

Vagyis nagyon úgy tűnik, hogy a lakosság inkább megtakarít, mint fogyasztana, ami nem jó jel a növekedés szempontjából. Az elemzők mediánvéleménye alapján idén 2,4%-kal nőhet a gazdaság. Nagy Márton legfrissebb jelzése alapján egy picit a kormány is óvatosabb lett. Korábban 2,5%-os növekedést vetítettek előre az idei évre, mostanára inkább 2,2-2,3%-kal számol a kormány. A miniszter a „háborús kérdéskörrel” és a „gyenge külső kereslettel” magyarázta mindezt.

Ilyen helyzetekben adódna, hogy a költségvetés dobjon mentőövet a gazdaságnak. A büdzsének azonban nincs lehetősége arra, hogy rövid távon kiadásnöveléssel vagy adócsökkentéssel segítse a gazdaságot, hiszen a deficit kifejezetten magas. Ezért a gazdaság élénkítése helyett a hiány csökkentésére kell koncentrálnia a kabinetnek, ami miatt be is jelentett különböző intézkedéseket, a többletteher egy része pedig máris a lakosságon csapódik le. Ez rövid távon inkább ronthatja a GDP-növekedési várakozásokat, mintsem javítaná azokat. A gazdaság felpörgetésének kísérletére a választásokhoz közeledve kerülhet sor, jövőre ugyanis a kormány a családi adókedvezmény növelésére készül.

Összességében tehát nagyon úgy néz ki, hogy az idei második negyedévben a gazdasági növekedés szerkezete nem mondható egyenletesnek. Egyes szektorok szenvednek (ipar, azon belül is az autó- és akkumulátorgyártás), de azok sem mutatnak robusztus növekedést, amelyek segítik a gazdaság kilábalását. A legtöbb elemző az idei évben a fogyasztás növekedésétől várta a viszonylag gyors gazdasági növekedést, azonban eddig úgy látszik, hogy a lakosság nem igazán él vásárlási lázban a tavalyi recesszió után. Az elmúlt évek megélhetési válsága és a jövővel kapcsolatos bizonytalanságok óvatosságra intik az embereket, amelynek hatására extrém magas szinten alakul a megtakarítási ráta. Vagyis a bérnövekedés egy részét nem költi el, hanem inkább félreteszi a lakosság. Mindennek következtében a szakértők szerint egyre valószínűbb, hogy idén a 2%-hoz lesz közelebb az éves átlagos GDP-növekedés, mint a 3%-hoz. A jó hír az, hogy a 2025-ös év kapcsán már mind a kormány, mind az elemzők optimistábbak.

„Jövőre jóval dinamikusabb lehet a gazdaság teljesítménye, elsősorban a fogyasztás érdemi erősödésének és az exportaktivitás várható fellendülésének következtében” – mondta Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza. A szakértők mediánvéleménye alapján 3,7%-os lehet a növekedés jövőre, ami kedvezőbb, mint a három hónappal ezelőtti felmérés eredménye. A növekedést a felpörgő fogyasztás, az alacsonyabb hitelkamatok miatti beruházásnövekedés, és a javuló külpiaci helyzet is támogathatja.

