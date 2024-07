Új rekord: gyorsulva terjed Magyarországon a fertőzés, ami halálesetekkel is járt

Portfolio 2024. július 29. 15:30

Július közepén, a 29. héten 32 szamárköhögés-gyanús esetet regisztráltak Magyarországon, ami új rekordnak felel meg a heti jelentések tekintetében. A Nemzeti Népegészségügyi Központ jelentéséből az is kiderül, hogy ezúttal Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből is jelentettek esetet, így mostanra minden megyében hivatalosan is megjelent a fertőzés.