Új célpontot talált a Lukoil-ügyben Szijjártó Péter

Néhány órával azután, hogy Kijevből pozitívnak tűnő jelzés érkezett a szlovák technikai megoldásra, illetve azt kérték, hogy Szlovákia aktiválja az EU-Ukrajna társulási megállapodásban rögzített passzust a helyzet kezelésére (az üzenetben szó se esett a magyar helyzetről), egészen más üzenetet fogalmazott meg Szijjártó Péter.

A külgazdasági és külügyminiszter emlékeztet rá, hogy múlt hétfőn közösen kérte Magyarország és Szlovákia "az Európai Bizottság fellépését Ukrajnával szemben az olajszállítások tiltása miatt. Eltelt több mint egy hét és az Európai Bizottság nem tett semmit." Ukrajna június 24-i elnöki rendelettel tiltotta meg, hogy a Lukoil olajszállításait befogadja az ukrán vezetékhálózat, amely a Portfolio információi szerint július 11-től lett effektív, és egyelőre a többi orosz szállító kipótolta a mennyiségeket, illetve a horvát vezeték felől többlet szállításokat rendelt meg a Mol. Emellett vannak olyan jelek, hogy az ukránok az összes orosz cég szállításait blokkolhatják, hiszen a Rosznyeft és a Tatnyeft is elkezdte a kikötők felé átirányítani szállításokat a Lukoil mellett, és elképzelhető, hogy a szlovák kormányfőhöz hasonlóan ezért beszél Szijjártó is általánosságban az orosz olajszállításokról.

Amint ma is megírtuk: a tagállamok jelentős része felől nem számíthat megértésre, illetve támogatásra az orosz olajért folytatott küzdelemben Magyarország és Szlovákia, és az Európai Bizottság is vonakodhat az ügyben, illetve egyelőre csak információkat kért be. Az EU-Ukrajna konzultációs folyamat hivatalosan csak azután indul majd el, ha a Bizottság valamikor döntést hoz az ügyben. A Bizottság szerint az EU-Ukrajna társulási megállapodásban van olyan pont, amely alapján Ukrajna biztonságpolitikai okokra hivatkozva felfüggesztheti a kereskedelmi megállapodás bizonyos részeit.

A jelek szerint a döntéshozatallal nem siet a Bizottság, és éppen ezt elégelhette meg Szijjártó, azt felemlegetve, hogy eltelt bő egy hét és nem történt semmi. Ő úgy fogalmazott: "Hiába két uniós tagország energiabiztonságának veszélyeztetése, hiába az EU-Ukrajna társulási megállapodás kristálytiszta megsértése, Brüsszel hallgat."

Két megfejtése van a kialakult helyzetre:

"Az Európai Bizottság annyira gyenge, hogy képtelen érvényt szerezni két tagállam alapvető érdekének egy tagjelölttel szemben". "Nem is Kijevben, hanem Brüsszelben találták ki az egészet, nem is az ukrán kormány, hanem az Európai Bizottság akarta, hogy zsarolják meg a két békepárti, fegyverszállításokat elutasító országot."

A második felvetés kapcsán rögzíti: "Az Európai Bizottságnak és személyesen Ursula von der Leyen elnöknek azonnal színt kell vallania: Brüsszelből kérték-e az olajszállítás tiltását Kijevtől? S ha nem, akkor miért nem lépett semmit több mint egy hét alatt az Európai Bizottság?"

