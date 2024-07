Itt a Fed kamatdöntése: már nagyon közel lehet az első kamatcsökkentés

A jegybank teljesen elkötelezett amellett, hogy mindkét mandátumát teljesítse, azaz a maximum foglalkoztatottság elérését és a 2%-os inflációs célt.

Nem változtattak ma a kamatokon és a QT is folytatódik, annak érdekében, hogy tovább csökkenjen az infláció.

A növekedés továbbra is erős, 2,5%-kal nőtt a második negyedévben. A belső fogyasztás is erős maradt. Azonban az ingatlanpiacon tetten érhető a lassulás. A munkaerőpiac közelebb mozdult az egyensúlyi állapothoz. A második negyedévben lassult már a foglalkoztatottság bővülése a bérek is moderálódtak valamelyest. A munkaerőpiac jelenleg ugyanott van, ahol a koronavírus előtt. Erős, de nem túlhevült.

Az inflációs kilátások javultak, a PCE maginfláció jelenleg 2,6%. Az inflációs várakozások továbbra is horgonyzottak.