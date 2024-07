Magyar GDP-növekedés: drámai szám jelent meg

Idén 1,8-2,2 százalékkal bővülhet a magyar gazdaság, jövőre pedig a 3,5 százalékos növekedés mindenképpen elérhető - mondta a pénzügyminiszter szerdán a TV2 Mokka című műsorában. A 2024-es növekedési előrejelzés sávja alapvetően új információ a kormány részéről, és minden korábbinál pesszimistább prognózis. Úgy tűnik, a kormány már lemondott az idei 2,5%-os növekedési céljáról.

Varga Mihály szerint "jó hír" európai összevetésben az éves növekedés, Portugáliát és Spanyolországot leszámítva mindenkit megelőzött Magyarország a második negyedéves növekedési adatok alapján. Hozzátette: az orosz-ukrán háború még mindig rányomja a bélyegét az európai gazdaságokra, ahogy a versenyképességi problémák és a magas energiaárak is hatással vannak rájuk. A német gazdaság gyengélkedése a magyar gazdaságot is lehúzza, a német modell jelentős kihívásokkal küzd, válságban van - jegyezte meg. Remélhetőleg a következő félév már arról fog szólni Németországban is, hogy nulla fölé kerül a gazdaság növekedése, és ez "meg tudja húzni" Európát is.

A jövőt illetően a tárcavezető optimista, mert minden nemzetközi felmérés jelentős növekedést jósol a magyar gazdaságnak. Az év második felében bővülni fog a gazdaság, ugyanakkor meghatározó lesz, hogy mi történik Amerikában.

Varga Mihály közölte: 3,5 százalékos növekedés 2025-ben mindenképpen elérhető, idén 1,8-2-2 százalékos növekedés reális.

A növekedést támogatja a reálbérek emelkedése, amely 9 hónapja tart, emellett bővül a fogyasztás is. "Javuló optimizmust lehet feltételezni", stabilak a növekedési kilátások - fejtette ki a miniszter, aki optimista abban a tekintetben, hogy a hitelminősítők ősszel is fenntartják Magyarország adósbesorolását.

Mi történik a magyar gazdaságban?

Érdemes felidézni, hogy a kormány növekedési várakozásai a 2024-es évre vonatkozóan honnan indultak és hová értek. 2023 nyarán az idei költségvetés elfogadásakor 4%-os GDP-növekedéssel kalkulált a kormány, majd ezt idén év elején szállította le 2,5%-ra.

A második negyedéves hazai GDP-adat ugyanakkor átgondolásra késztette a kormányt az idei növekedési kilátások tekintetében és a realitás egyre komorabb képet fest. Már a GDP-adatok megjelenése előtti napokban Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter előre jelezte, hogy csökkenést fog mutatni a második negyedéves GDP-adat negyedév/negyedév alapon és akkor azt is mondta, hogy a két százalék feletti növekedés meglesz idén, inkább ez a 2,2-2,3%” várható.

Vagyis már az NGM is rontotta a kormányzati GDP-növekedési prognózist, a korábban érvényes 2,5%-ról. A miniszter ezt a háborús kérdéskör gazdasági szereplőkre gyakorolt hatásával magyarázta, ez ugyanis óvatosságra inti a lakosságot és a vállalatokat, ez egyfajta fedő alatt tartja a magyar gazdaságot.

Ehhez képest új információ most Varga Mihály közlése, aki az idén várható gazdasági növekedést 1,8% és 2,2% közé tette. Ezzel tovább rontotta a 2024-es évre vonatkozó kormányzati előrejelzést.

A kormányzati várakozások romlása ugyanakkor egyáltalán nem váratlan, logikus lépés a friss GDP-adatok fényében és megfelel az elemzők reakciójával, akiknek a konszenzusos véleménye alapján nem reális már, hogy a gazdasági növekedés idén elérje a 2,5%-ot, amit a kormány korábban várt. Inkább már az a kérdés, hogy éves alapon idén meglesz-e a 2%-os bővülés, van aki 1,5%-ot tart esélyesnek.

