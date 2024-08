Csődbe ment Ukrajna

Miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán aláírta a külföldi adósság törlesztésének augusztus 1-től október 1-ig történő felfüggesztését lehetővé tévő határozatot, bejelentették, hogy Ukrajna nem fogja tudni fizetni az egyik állampapír kamatszelvényét. Ezzel technikai csődbe került az ország.

Ukrajna a hónap elején jelentette be egy megállapodás előkészítését a kötvénytulajdonosok egy csoportjával közel 20 milliárd dolláros külföldi adósság törlesztésének az átütemezéséről. Majd július 22-én jelentették be az ideiglenesen elfogadott szerkezetátalakítási megállapodást, amelyet a kötvénytulajdonosok várhatóan a következő hetekben hivatalosan is jóváhagynak.

A szerdán aláírt határozat alapján Ukrajna nem fogja kifizetni az augusztus 1-jén esedékes, 2026-os lejáratú eurókötvény 34 millió dolláros kamatszelvényét.

A hitelmegállapodás 10 napos haladékot biztosít minden esedékes kamattörlesztésre, de a kormány jelezte, hogy nem fog fizetni.

Amennyiben valóban nem történik meg a mai határidejű kötelezettség teljesítése, úgy lehet tekinteni, hogy Ukrajna technikai csődbe jutott. Elvileg lehetséges még a kamattörlesztéssel kapcsolatos megállapodások átütemezése és újratárgyalása, ez azonban valószínűleg elhúzódó folyamat. A csődesemény egyébként nem meglepetés, hiszen Ukrajna gazdasági teljesítménye az orosz agresszió miatt visszaesett, külső segítség nélkül az állam nem tudna működni.

