A magyar kormány RRF-tervében vállalt nyugdíjreform-program és a nyugdíjrendszer kilátásai is terítékre kerültek az RTL műsorában, ahol Farkas András nyugdíjszakértő beszélt. Többek között arról volt szó, hogy a magyar nyugdíjrendszer jelenleg veszélyben van, melynek fő oka, hogy öregszik a magyar társadalom.

Farkas András, a NyugdíjGuru News alapítója és a Portfolio On The Other Hand rovatának rendszeres külsős szerzője egy fontos magyarázattal világította meg, miért van veszélyben a magyar nyugdíjrendszer. A hagyományos felosztás, hogy az aktív dolgozók járulékfizetéséből lesz majd a magyar embereknek nyugdíja, az egyre nehezebben lesz kitermelhető - mutatott rá.

Hozzátette: változik a demográfiai szerkezete az országnak, öregszünk, amire fel kéne készülni és a finanszírozási struktúrát ehhez a várakozáshoz hozzá kéne igazítani.

A konkrét magyarázat pedig így hangzott: nincs sok időnk, ugyanis 2038-ban belép a nyugdíjasok közé a Ratkó-unokák első évjárata, az 1973-ban születettek. 1973 és 1977 között születettek minden évben sokan vannak, és ha ezek az évjáratok kezdenek el elmenni nyugdíjba, akkor

a jelenlegi éves 90-100 ezer új nyugdíjas szám felemelkedik 160-170 ezer főre.

Mindez a szakember szerint egy akkora ugrást jelent majd a nyugdíjasok számában, ami rendkívüli nyomást helyez a nyugdíjrendszerre és nehéz lesz előállítani a szükséges fedezetet a nyugdíjakra. Ráadásul ezt a folyamatot csak nehezíti, hogy egyre kevesebb fiatal ér be a munkaerőpiacra, vagyis a járulékfizetők létszáma is csökken. Mindezt csak tovább tetézhet az a folyamat, ha a magyar dolgozók külföldön vállalnak munkát, mert akkor az ő befizetéseik nem jelennek meg az államkasszában.

A lehetséges megoldások között említette Farkas András a foglalkoztatói nyugdíjpillér bevezetését, amit egyre több uniós tagállam alkalmaz már, legutóbb épp Lengyelországban vezették be. Az lenne az előnyös helyzet, ha ennek a pillérnek a kialakulását az állam adókedvezménnyel ösztönözné.

A nyugdíjszakértő felidézte, hogy a kormány idén június végére vállalta, hogy előáll egy nemzetközi szakértők tudására is építő nyugdíjreform-tanulmánnyal és ezt társadalmi egyeztetésre bocsátja, de erről nincs semmilyen hír. Erről a vállalásról itt írtunk korábban:

