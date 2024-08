Most jelzett be a mutató, ami sosem tévedett: eszerint az USA máris recesszióban van!

Az Egyesült Államokban a mai munkaerőpiaci adatközlés után aktiválódott az úgynevezett Sahm-szabály. A múltban amikor ez megtörtént, az mindig azt jelentette, hogy az Egyesült Államok gazdasága már recesszióban volt. Ettől még nem biztos, hogy az indikátor tévedhetetlen, csakhogy a recesszió nem lenne meglepő forgatókönyv, látva az aktivitás gyors romlását.

Ma kifejezetten rossz munkaerőpiaci adatok jöttek az Egyesült Államokból: a mezőgazdaságon kívül foglalkoztatottak létszáma csak 114 ezer fővel nőtt (messze elmaradva az elemzői várakozásoktól), ám ami ennél is fontosabb: a munkanélküliségi ráta 4,1%-ról 4,3%-ra nőtt.

Ezzel pedig aktiválódott a Sahm-szabály, amely szerint az amerikai gazdaság immár recesszióban van.

A szabályt Claudia Sahm egykori Fed-közgazdász alkotta meg, és azt mondja ki, hogy amennyiben a munkanélküliségi ráta három havi mozgóátlaga 0,5%-ponttal haladja meg a 12 havi mélypontot, akkor a gazdaság már recesszióban van. A történelmi példák ezt igazolják: a múltban a munkanélküliség ilyen mértékű (pontosabban inkább sebességű) emelkedése mindig együtt járt a gazdaság visszaesésével.

Már az előző hónapok közlései után is közel álltunk ahhoz, hogy a Sahm-szabály aktiválódjon, ám egészen a júliusi jelentésig erre nem került sor. Ez most történt meg: júliusban a három havi mozgóátlag 0,53%-ponttal haladja meg a 12 havi mélypontot.

Nem mindenható a Sahm-szabály

Az indikátor kapcsán fontos elmondani, hogy bár eddig még mindig pontosan jelezte előre a recessziót, ettől még biztosan nem tévedhetetlen. Maga Claudia Sahm is úgy nyilatkozott nemrég, hogy véleménye szerint az amerikai gazdaság nincs recesszióban (gyorsan tegyük hozzá, hogy ekkor még nem látszott, hogy a mai adatközlésben ennyire gyenge számok lesznek), ám a Fednek hamarosan lépnie kell, hogy ez így is maradjon.

Fontos megemlíteni azt is, hogy az Egyesült Államokban a munkaerőpiaci adatok első becslését gyakran módosítják a felülvizsgálat során, és ha végül a 4,3%-os munkanélküliségi rátát alacsonyabbra módosítják, máris a kritikus Sahm-szabály alatt lehetünk. Emellett általános igazságtként az is megfogalmazható, hogy a tévedhetetlennek hitt indikátorok is tévedhetnek olykor. Ahogy Jerome Powell Fed-elnök a legutóbbi ülés után mondta a Sahm-szabályról:

ez egy statisztikai rendszeresség, nem egy egy közgazdasági szamály, ami azt mondja, hogy mindenképpen meg kell történnie valaminek.

Mindemellett Powell elmondta, hogy szorosan figyelik a munkaerőpiacot, és annak lehetséges erőteljes lassulása az egyik olyan tényező, ami miatt aggódnak. Recessziótól viszont továbbra sem tart a jegybank.

Nem lenne meglepő, ha jönne a recesszió

Ha végül bekövetkezik a recesszió, akkor csak az történik, ami korábban mindig: az erőteljes jegybanki szigorítást menetrendszerűen követi a visszaesés. A jegybank 2022 márciusa és 2023 nyara között 525 bázisponttal emelte az irányadó rátát, ami historikusan is jelentős szigorításnak számít, a kamatok 20 éves csúcsra nőttek.

Amikor a Fed ilyen mértékben szigorított a múltban, azt mindig recesszió követte.

A Fed ugyanis a kamatpolitikájával a keresletre hat, és biztosra akar menni: márpedig ha a kereslet visszaesik, akkor az infláció letörésének áldásos hatásán túl a gazdaságot is visszaesésbe fordítja jellemzően. Nagyon nehéz eltalálni az arany középutat, mert mire a kereslet meggyőző mértékű romlása látszik az adatokban, már késő lehet.

A Fed a legutóbbi ülésen még magabiztosságot sugárzott azzal kapcsolatban, hogy most először meg tudja csinálni az úgynevezett puha landolást, amikor az inflációt recesszió nélkül sikerül letörnie. (Például azért, mert a munkaerőpiaci kínálat és a termelékenység is nőtt az utóbbi két évben.)

A Fed már egy ideje azt találgatja, hogy mikor csökkentsen kamatot. Tavaly az év vége felé az infláció elleni harc győzelemre állt, és a jegybank egyre élénkebben kezdte kommunikálni, hogy most már a munkaerőpiaci cél is fontossá vált: ha már az inflációs problémát letudtuk, akkor most megpróbáljuk elkerülni a visszaesést. Ám idén év elején a gazdaság erős maradt, az infláció váratlanul felpattant, a kamatcsökkentések elmaradtak.

Ám időközben a munkaerőpiac elkezdett lassulni, és egyéb aktivitási mutatók is azt mutatják, hogy a gazdaság gyengül. (Különösen a cikkben szereplő első ábrán látványos, hogy a munkanélküliség emelkedése mennyire gyorsan tekinthető historikusan is.) Mivel az infláció ismét esett, a Fed múlt heti ülésén már kinyitotta az ajtót a szeptemberi kamatvágás előtt,

ám a mai adatok fényében könnyen lehet, hogy elkésett.

A piac a mai adatközlés után egyből beárazta az 50 bázispontos csökkentést szeptemberre, amit további 50 bázispontos vágás követhet novemberben és egy 25 decemberben. (Fontos elmondani, hogy a piaci várakozások gyorsan változnak, előrejelző szerepük erősen kérdéses.)

A legfrissebb ISM beszerzésimenedzser-index adatok is azt mutatják, hogy az amerikai gazdaság visszaeshet, a szolgáltatóipari BMI már beesett 50 pont alá. Korábban eddig ez háromszor történt meg, mindháromszor visszaesett a GDP. Emellett a hozamgörbe is inverz, márpedig az inverz hozamgörbét is általában recesszió követi (noha sokáig úgy tűnt, ez most nem így lesz).

Mára nagyon megnőtt az esélye annak, hogy az Egyesült Államok ismét recesszióba süllyed.

Az Atlanta Fed valós idejű GDP-becslése szerint a harmadik negyedévben évesítve 2,5%-kal nőhet a gazdaság – érdekes lesz látni, hogy a következő frissítés után (amely már tartalmazni fogja a mai munkapiaci adatokat) mekkora számot hoz ki az Atlanta Fed.

Végeredményben ha recesszió lesz, abban nem lesz semmi szokatlan: az ilyen mértékű monetáris szigorítást mindig visszaesés követte, és az is jellemző volt, hogy a recesszió gyorsan, váratlanul üt be az USA-ban. Ne tévesszen meg senkit, hogy eddig szinte mindenki biztos volt a puha landolásban: az összes korábbi recessziót megelőzően is ez volt a helyzet. És kell tenni még egy fontos megjegyzést: ha lesz is recesszió az USA-ban, nagy valószínűsséggel rövid és enyhe lesz.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images